القباني يحوّل عواد للشؤون القانونية.. ولفت نظر صبحي بسبب ما بدر خلال لقاء سيراميكا

السبت، 10 مايو 2025 - 14:13

كتب : FilGoal

محمد عواد ومحمد صبحي في الإحماء قبل لقاء المصري

قرر وائل القباني مدير الكرة بنادي الزمالك تحويل محمد عواد للشؤون القانونية ولفت نظر محمد صبحي بسبب ما بدر منهما خلال مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا.

وتعادل الزمالك في أول مباراة تحت قيادة أيمن الرمادي مديره الفني الجديد بنتيجة 2-2 مع سيراميكا كليوباترا في الجولة 5 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقرر القباني بالتنسيق مع الرمادي تحويل عواد للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، بسبب ما بدر منه خلال اللقاء وبناءً على نتيجة التحقيق سيتم اتخاذ ما يلزم من قرارات وفقا للوائح المتبعة في النادي.

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كما وجّه لفت نظر لمحمد صبحي نظرا لما بدر منه خلال اللقاء وتم الحديث مع الحارس والذي أكد أن تصرفه بدافع الضيق من الإصابة التي تعرض لها ورغبته في استكمال المباراة، وأضاف أنه يكن كل التقدير والاحترام لنادي الزمالك.

يأتي ذلك لفرض حالة من الانضباط والالتزام داخل الفريق ورفض أي محاولة من أي لاعب للخروج عن النص.

وكان صبحي قد بدأ المباراة أساسيا وتعرض للإصابة في الشوط الثاني وعوضه عواد حتى نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة ويبتعد عن بيراميدز الوصيف بـ 6 نقاط وعن الأهلي المتصدر بـ8 نقاط.

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