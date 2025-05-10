تشكيل مانشستر سيتي - عودة هالاند تقود مرموش للدكة أمام ساوثامبتون

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تشكيل فريقه أمام ساوثامبتون في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد عمر مرموش على مقاعد البدلاء في اللقاء الذي يشهد عود إرلينج هالاند للتشكيل الأساسي لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة.

ويبدأ فيل فودين وجيمس ماكاتي في مركزي الجناح بدلا من سافينيو وجيريمي دوكو أيضا.

جاء تشكيل سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: ريكو لويس – مانويل أكانجي – روبن دياش – يوشكو جفارديول

الوسط: ماتيو كوفاشيتش – كيفين دي بروين – برناردو سيلفا

الهجوم: جيمس ماكاتي - إرلينج هالاند – فيل فودين

ويجلس على مقاعد البدلاء: أورتيجا مورينو – عمر مرموش – جاك جريليش – جيريمي دوكو – نيكو جونزاليس – إلكاي جوندوجان – سافينيو – ماتيوس نونيز – نيكو أوريلي.

Your City side to take on Southampton 🩵 XI | Ederson, Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol, Kovacic, De Bruyne (C), Bernardo, McAtee, Foden, Haaland SUBS | Ortega Moreno, Marmoush, Grealish, Doku, Nico, Gundogan, Savinho, Nunes, O'Reilly#ManCity | @etihad pic.twitter.com/EmFKHl5DZ0 — Manchester City (@ManCity) May 10, 2025

ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 64 نقطة بفارق 3 نقاط عن أرسنال الثاني.

فيما يتذيل ساوثامبتون الترتيب برصيد 11 نقطة وتأكد هبوطه بالفعل.