صلاح: أود الفوز بالكرة الذهبية لشعبي.. وكانت علاقتي متوترة مع ماني ولكن

كشف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الحقيقة وراء توتر علاقته مع ساديو ماني لاعب النصر الحالي والريدز السابق، وكذلك رغبته في الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وقائمة أكثر التمريرات الحاسمة في المسابقة هذا الموسم وتوج بلقب الدوري قبل 4 جولات على النهاية.

وقال صلاح عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "الفوز بالكرة الذهبية؟ الأمر ليس بيدي، لكن أود في يوم ما الفوز بها، عندما جئت من قرية في مصر كطفل كان من الصعب الحلم بالفوز بها، وعندما وصلت لليفربول بدأ الحديث عن الأمر، ربما يوما ما، لكن إذا لم أفز بها، ستظل مسيرتي ناجحة".

وأضاف "عمري 32 عاما، في السنوات الأخيرة فاز بالجائزة لاعبين في الثلاثينات من عمرهم، لذلك من يعلم؟ في الموسم المقبل يعد بالإثارة لأننا سندافع عن لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول وكذلك دوري أبطال أوروبا ومع مصر في أمم إفريقيا وكأس العالم".

وعن علاقته بساديو ماني لاعب النصر الحالي والريدز السابق: "نعم كانت علاقتي متوترة مع ساديو ماني، نحن محترفين في النهاية ولا أعتقد أن هذا آثر على الفريق، كل شخص يسعى للمزيد، أتفهم ذلك، وهو منافس وخارج الملعب لم نكن مقربين، لكننا نحترم بعضنا البعض".

وواصل "الأنانية؟ الناس لها الحق في التفكير، لكن أود تذكير الجميع أنني أكثر من صنع أهدافا لماني أكثر (18 هدفا)، يمكننا النظر للأرقام لكن من السهل قول كلمات مثل تلك، هذا ما يجلب العناوين وأعلم كيف تسير الأمور".

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وأردف "قلت في بداية الموسم إن هدفي الرئيسي الفوز بلقب الدوري الإنجليزي أكثر من دوري الأبطال، لأنه كان من المحزن عدم الاحتفال مع جماهيرنا بسبب فيروس كورونا في 2020، وأردت فعل ذلك بشدة بجانب الفريق بأكمله وبعد 9 أشهر أوفينا بالوعد".

وأتم عن لقبا باريس سان جيرمان في ربع نهائي أبطال أوروبا قائلا: "هم فريق قوي جدا، وواجهنا أفضل فريق في أوروبا، كنا محظوظين لأن أليسون أنقذنا، وقلت للاعبي سان جيرمان بعد المباراة استعدوا للفوز باللقب".

وتأهل سان جيرمان للقاء إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 31 مايو الجاري بعدما تفوق في مشواره على فرق إنجليزية هي ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال وأستون فيلا.