خبر في الجول - زيزو يحضر جلسة التحقيق في الزمالك

السبت، 10 مايو 2025 - 11:09

كتب : إبراهيم رمضان

منتخب مصر - أحمد سيد "زيزو"

حضر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الجلسة المحددة من جانب ناديه للخضوع للتحقيق.

وكان الزمالك قد حدد الساعة الحادية عشر صباح السبت موعدا للتحقيق مع زيزو.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زيزو حضر في الموعد المحدد لجلسة التحقيق، رفقة أشرف عبد العزيز المحامي الخاص به.

وتواجد زيزو في مقر نادي الزمالك يوم الأحد الماضي، لأول مرة منذ 8 أبريل الماضي.

وبعد الحضور لمقر النادي، شارك اللاعب في مران الفريق الجماعي لأول مرة بعد غياب قارب الشهر.

ويواصل زيزو التدريب منفردا بالزمالك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزه بعد غيابه ما يقارب شهرا عن المشاركة في التدريبات.

وقال زيزو لقناة إم بي سي مصر 2 في تصريح مقتضب: "مينفعش اتكلم في أي حاجة.. أنا تحت أمر الزمالك في أي حاجة لحد آخر يوم".

وأعلن نادي الزمالك في بيان سابق نهاية العلاقة مع اللاعب بعد وصولها لطريق مسدود وتحويله للتحقيق. (طالع التفاصيل)

وغاب زيزو طيلة الفترة الماضية عن الحضور لمران الزمالك وكذلك خوض المباريات.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن اللاعب حرر محضرا ضد الزمالك لعدم الأمان. (طالع التفاصيل)

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب أن زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك بشرط.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "زيزو يتدرب بشكل مستمر في الوقت الحالي منتظرا تحديد موقفه مع الزمالك وهو لا يرفض استكمال الموسم مع الزمالك ولكن بعد الحصول على الضمانات المطلوبة".

وأضاف "في حالة عودته للتدريبات فهو جاهز لذلك وللمشاركة بشكل طبيعي في المباريات مع الزمالك، وإذا لم تحل الأزمة فسيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق الجديد الذي سينتقل له في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "زيزو لاعب محترف ويعرف كيف يحافظ على جاهزيته ويتدرب مع مدرب خاص بشكل يومي".

زيزو الزمالك
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