مواعيد مباريات السبت 10 مايو - مباراة في الدوري.. ومانشستر سيتي وقمة إيطالية

السبت، 10 مايو 2025 - 10:53

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش ضد برايتون

يشهد اليوم السبت مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت 10 مايو 2025 والقنوات الناقلة.

وفي الدوري المصري يلعب الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة ضمن المرحلة النهائية من مجموعة تحديد الهبوط.

ويقود النجم الدولي عمر مرموش مانشستر سيتي في واجهة ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي.

فيما سيكون لوهافر بقيادة أحمد حسن كوكا على موعدا مع مواجهة أولمبيك مارسيليا.

وفي إيطاليا سيلعب يوفنتوس ضد لاتسيو ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

كما تقام اليوم 3 مباريات في الدوري السعودي أبرزهم الفتح بيقادة جوزيه جوميز ضد الوحدة في مباراة مرتقبة.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

الاتحاد × غزل المحلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي × ساوثامبتون.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

لوهافر × مارسيليا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري السعودي

الفتح × الوحدة.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساء.. وتذاع على قناة ssc extra 1.

عمر مرموش الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
استراحة الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون (0)-(0) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول تشكيل مانشستر سيتي - عودة هالاند تقود مرموش للدكة أمام ساوثامبتون صلاح: أود الفوز بالكرة الذهبية لشعبي.. وكانت علاقتي متوترة مع ماني ولكن عودة دربي تاين وير تقترب؟ سندرلاند ينتصر على كوفنتري في ملحق الدوري الإنجليزي ذا أثليتك: أرسنال يبدأ مفاوضات تجديد تعاقد ساليبا كالتشيو ميركاتو: أرسنال يضع رافائيل لياو ضمن أهدافه الصيفية مؤتمر سلوت - عن مشاركة ألكسندر أرنولد في كأس العالم للأندية.. وتعديلات أمام أرسنال تفوق على سلوت وجوارديولا.. بيريرا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال أبريل
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: شهر العسل مع ريال مدريد لن ينتهي.. وهذا آخر كلاسيكو الموسم الحالي 43 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون (0)-(0) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ليفربول يحدد بديل أرنولد.. وبرشلونة يزاحمه ساعة | ميركاتو
مؤتمر فليك: الدوري الإسباني هو اللقب الأكثر نزاهة.. وهذه طبيعة تشيزني قبل المباريات الكبيرة ساعة | الدوري الإسباني
توضيح وتساؤل.. أول رد من صبحي وعواد بعد قرار الزمالك ساعة | الدوري المصري
صدام بنزيمة وأوباميانج.. تحديد موعد نهائي كأس ملك السعودية 2 ساعة | سعودي في الجول
تشكيل مانشستر سيتي - عودة هالاند تقود مرموش للدكة أمام ساوثامبتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير سعودي: رونالدو يشترط تغييرات فنية وإدارية لتجديد تعاقده مع النصر 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك