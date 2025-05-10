مواعيد مباريات السبت 10 مايو - مباراة في الدوري.. ومانشستر سيتي وقمة إيطالية

يشهد اليوم السبت مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت 10 مايو 2025 والقنوات الناقلة.

وفي الدوري المصري يلعب الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة ضمن المرحلة النهائية من مجموعة تحديد الهبوط.

ويقود النجم الدولي عمر مرموش مانشستر سيتي في واجهة ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي.

فيما سيكون لوهافر بقيادة أحمد حسن كوكا على موعدا مع مواجهة أولمبيك مارسيليا.

وفي إيطاليا سيلعب يوفنتوس ضد لاتسيو ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

كما تقام اليوم 3 مباريات في الدوري السعودي أبرزهم الفتح بيقادة جوزيه جوميز ضد الوحدة في مباراة مرتقبة.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

الاتحاد × غزل المحلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي × ساوثامبتون.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

لوهافر × مارسيليا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري السعودي

الفتح × الوحدة.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساء.. وتذاع على قناة ssc extra 1.