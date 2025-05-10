عودة دربي تاين وير تقترب؟ سندرلاند ينتصر على كوفنتري في ملحق الدوري الإنجليزي

السبت، 10 مايو 2025 - 00:36

كتب : FilGoal

سندرلاند

حقق سندرلاند فوزا مهما خارج الأرض بالفوز على كوفنتري سيتي بنتيجة 2-1 في ذهاب نصف نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي.

وأنهى سندرلاند مرحلة الدوري رابعا وكوفنتري خامسا، ليلتقيا في الملحق بنصف النهائي قبل الوصول للنهائي في ويمبلي.

وكان شيفيلد قد فاز على بريستول سيتي في الذهاب بنتيجة 3-0.

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وتقدم سندرلاند عن طريق الفرنسي ويلسون إيسدور في الدقيقة 68.

فيما تعادل كوفنتري الذي يدربه فرانك لامبارد عن طريق جاك رودوني في الدقيقة 70.

وخطف الإسباني إيليزير ماينديا الفوز القاتل في الدقيقة 88 قبل لقاء الإياب في ملعب النور يوم الأحد المقبل.

وفي حال فاز سندرلاند سيتأهل للقاء الفائز من مباراة بريستول سيتي وشيفيلد يوم الأحد 17 مايو المقبل على ملعب ويمبلي.

ويأمل سندرلاند العودة للدوري الإنجليزي من جديد لأول مرة منذ الهبوط في موسم 2015-16.

وفي حال تأهل سندرلاند سنكون على موعد مع واحد من الدربيات الكلاسيكية في الكرة الإنجليزية بينه وبين نيوكاسل والمعروف باسم "تاين وير".

سندرلاند ملحق الدوري الإنجليزي
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