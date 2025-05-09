بهدف شرف والآلة الحاسبة.. منتخب مصر للشباب على بعد خطوة من كأس العالم

تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما بالفوز على تنزانيا 1-0 في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

سجل هدف المباراة الوحيد أحمد شرف في الدقيقة 6.

وتلقى شرف ركلة حرة من أحمد خالد كباكا، ليسدد فيتصدى الحارس لتعود إليه من جديد ويتابعها في الشباك.

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أحمد شرف يفتتح التسجيل للمنتخب المصري ⚽️🇪🇬#كأس_أمم_إفريقيا_تحت_20_عاماً pic.twitter.com/C5yccMpr7C — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 9, 2025

وبذلك يتأهل منتخب مصر ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

ورغم التساوي الثلاثي مع منتخبي جنوب إفريقيا وسيراليون برصيد 7 نقاط، إلا أن منتخب مصر يحتل المركز الثالث في المجموعة.

كأس الأمم الإفريقية للشباب تقام في مصر خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو الجاري.

ويشارك في البطولة 13 منتخبا، بواقع 5 منتخبات في المجموعة الأولى، و4 منتخبات في المجموعة الثانية، ومثلهم في الثالثة.

ويتأهل إلى ربع النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني، و2 من أصحاب المركز الثالث.

وعند تحديد ترتيب الأفضل بين محتلي المركز الثالث، يتم حذف نتائج المنتخب الخامس متذيل المجموعة الأولى، لتتم احتساب المواجهات على 3 مباريات فقط أسوة بالمجموعتين الثانية والثالثة.

هذا المتذيل هو تنزانيا في هذه الحالة، وبالتالي سيفقد منتخب مصر 3 نقاط وهدفا وحيدا من رصيده، وهو ما يكفيه للتأهل بـ 4 نقاط رفقة الكونغو الديمقراطية، بينما خرجت تونس.

ويلعب منتخب مصر ضد غانا في ربع النهائي، ويلتقي الفائز منهما مع الفائز من المغرب وسيراليون.

وفي نصف النهائي الآخر يلعب منتخب الكونغو الديمقراطية ضد جنوب إفريقيا، ويتأهل الفائز لملاقاة الفائز من نيجيريا والسنغال.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة إلى كأس العالم المقرر في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر.















































ترتيب المجموعة الأولى

1 - جنوب إفريقيا 7 نقاط

2 - سيراليون 7 نقاط

3 - مصر 7 نقاط

4 - زامبيا 6 نقاط

5 - تنزانيا 0

لماذا يحتل منتخب مصر المركز الثالث؟

في حالة تساوي أكثر من منتخبين يتم اللجوء لعدد النقاط في مواجهاتهم المباشرة، وفي حالة التعادل يتم اللجوء لفارق الأهداف في مواجهاتهم المباشرة.

وقد يحدث ذلك في حالة فوز المنتخب المصري أمام تنزانيا، مع تعادل جنوب إفريقيا أمام زامبيا، لتتساوى المنتخبات الثلاثة (سيراليون، وجنوب إفريقيا، ومصر بـ7 نقاط).

يتم اللجوء للمواجهات المباشرة والتي حقق فيها كل منتخب فوز وحيد، سيراليون حقق الفوز على حساب مصر 4-1، ومصر فازت على حساب جنوب إفريقيا 1-0، فيما اكتسح منتخب جنوب إفريقيا منافسه سيراليون 4-1.

وبالتالي يتم اللجوء لفارق الأهداف الذي سيرجح كفتي سيراليون (فارق صفر أهداف) وجنوب إفريقيا (فارق +3) على حساب مصر (فارق -2) ليتراجع المنتخب المصري للمركز الثالث.

ترتيب أصحاب المركز الثالث:

1- الكونغو الديمقراطية: 4 نقاط (0)

2- مصر: 4 نقاط (-2)

3- تونس: 3 نقاط