انتهت في أمم إفريقيا للشباب - مصر (1)-(0) تنزانيا.. إلى ربع النهائي

الجمعة، 09 مايو 2025 - 21:03

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

يلعب منتخب مصر ضد تنزانيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

ويحتاج منتخب مصر للفوز من أجل التأهل إلى ربع النهائي.

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بداية المباراة

مصر للشباب
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