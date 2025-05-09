انتهت في أمم إفريقيا للشباب - مصر (1)-(0) تنزانيا.. إلى ربع النهائي

يلعب منتخب مصر ضد تنزانيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

ويحتاج منتخب مصر للفوز من أجل التأهل إلى ربع النهائي.

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ق 6 جووووووووول أول من أحمد شرف.. ركلة حرة أرسلها كاباكا ليسدد شرف فيتصدى الحارس وتعود إليه ليسدد مجددا في المرمى

بداية المباراة