انتهت في أمم إفريقيا للشباب - مصر (1)-(0) تنزانيا.. إلى ربع النهائي
الجمعة، 09 مايو 2025 - 21:03
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر ضد تنزانيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما.
ويحتاج منتخب مصر للفوز من أجل التأهل إلى ربع النهائي.
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بداية المباراة
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