مباشر أمم إفريقيا للشباب - مصر (1)-(0) تنزانيا.. الشوط الثاني

الجمعة، 09 مايو 2025 - 21:03

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

يلعب منتخب مصر ضد تنزانيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

ويحتاج منتخب مصر للفوز من أجل التأهل إلى ربع النهائي.

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ق 6 جووووووووول أول من أحمد شرف.. ركلة حرة أرسلها كاباكا ليسدد شرف فيتصدى الحارس وتعود إليه ليسدد مجددا في المرمى

بداية المباراة

مصر للشباب
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