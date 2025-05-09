مباشر أمم إفريقيا للشباب - مصر (1)-(0) تنزانيا.. الشوط الثاني
الجمعة، 09 مايو 2025 - 21:03
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر ضد تنزانيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما.
ويحتاج منتخب مصر للفوز من أجل التأهل إلى ربع النهائي.
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ق 6 جووووووووول أول من أحمد شرف.. ركلة حرة أرسلها كاباكا ليسدد شرف فيتصدى الحارس وتعود إليه ليسدد مجددا في المرمى
بداية المباراة
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