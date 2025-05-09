ذا أثليتك: أرسنال يبدأ مفاوضات تجديد تعاقد ساليبا

بدأ نادي أرسنال الإنجليزي مفاوضات تجديد تعاقد ويليام ساليبا مدافع الفريق.

ويليام ساليبا النادي : أرسنال أرسنال

ويمتد تعاقد المدافع الفرنسي البالغ 24 عاما حتى 2027 مع الفريق اللندني.

وارتبط اسم ساليبا بالانتقال في الموسم المقبل لريال مدريد الإسباني الساعي لتدعيم دفاعه.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن أرسنال بدأ مفاوضات تجديد عقد ويليام ساليبا، لكن لم يقدم عرضا حتى الآن وهو ما سيحدث مع تقدم المفاوضات والتوصل لاتفاق بين الطرفين.

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ولا يرغب أرسنال بقيادة أندريا بيرتا المدير الرياضي في خسارة المدافع الفرنسي.

وكان ساليبا قد جدد عقده مع أرسنال في 2023 رفقة بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي حتى 2027.

وأصبح الفرنسي عنصرا أساسيا في تشكيل أرسنال خلال آخر 3 مواسم.

وانضم ساليبا لصفوف أرسنال من سانت إيتيان بعمر 18 عاما في يوليو 2019 وأعير مرتين لنيس ومارسيليا وعاد لأرسنال بدءا من موسم 2022-23.