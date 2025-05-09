كالتشيو ميركاتو: أرسنال يضع رافائيل لياو ضمن أهدافه الصيفية

وضع نادي أرسنال الإنجليزي ضمن أهدافه رافائيل لياو نجم ميلان لتدعيم مركز الجناح الأيسر.

ويرتبط البرتغالي بعقد يمتد مع ميلان حتى 2028 وبشرط جزائي يصل لـ 175 مليون يورو.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن أرسنال وضع رافائيل لياو نجم ميلان هدفا لتدعيم مركز الجناح الأيسر.

ويستهدف أندريا بيرتا المدير الرياضي الجديد لأرسنال تدعيم هذا المركز بضم لياو.

ويحاول أرسنال تدعيم هذا المركز في الموسم المقبل والذي يضم جابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسار ورحيم سترلينج.

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لعبة جماعية رائعة تثمر عن ثالث أهداف ميلان من توقيع لياو في شباك رين 🔥🤩#الدوري_الأوروبي | #ميلان_رين pic.twitter.com/RWt0iXyLVi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2024

وأشار التقرير إلى أن ميلان لا يفكر في بيع نجمه لكن إذا وصل عرضا لإدارة الروسونيري بمبلغ يفوق 100 مليون يورو ربما يتم التفكير في بيعه.

البرتغالي صاحب الـ 25 عاما خاض الموسم الجاري 48 مباراة سجل 12 وصنع 13.

وبقميص ميلان خلال 258 مباراة سجل 70 هدفا وصنع 62 في جميع المسابقات وتوج بلقبي الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي.