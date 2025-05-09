تقرير تونسي: الأهلي طلب إعفاء بن رمضان من معسكر تونس في يونيو

الجمعة، 09 مايو 2025 - 17:11

كتب : FilGoal

محمد بن رمضان - تونس ضد فرنسا

كشف تقرير تونسي عن مخاطبة النادي الأهلي للاتحاد التونسي بشأن إعفاء محمد علي بن رمضان من معسكر نسور قرطاج في شهر يونيو.

محمد علي بن رمضان

النادي : فرينكفاروزي

الأهلي

وسبق أن كشف FilGoal.com أن الأهلي حصل على توقيع محمد علي بن رمضان ليكون ضمن صفقات الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

وبحسب موقع الصريح التونسي، فإن الأهلي خاطب الاتحاد التونسي لإعفاء محمد علي بن رمضان من معسكر منتخب تونس في شهر يونيو من أجل الاستفادة بخدماته خلال الأيام التي تسبق خوض كأس العالم للأندية.

أخبار متعلقة:
تقرير تونسي يكشف موعد انضمام بن رمضان لتدريبات الأهلي صفقة الأهلي - محمد علي بن رمضان.. "متعدد المواهب والقطعة المفقودة" في الجول يكشف مدة تعاقد وقيمة انتقال بن رمضان لـ الأهلي كما كشف في الجول.. المدير الرياضي لـ فرينفاروتشي: بن رمضان إلى الأهلي

وأوضح التقرير ذاته أن بن رمضان سيغيب عن معسكر منتخب تونس المقبل بنسبة كبيرة بعد طلب الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الدولي التونسي سينضم للأهلي بعقد يمتد لـ 4 مواسم بمقابل مادي يصل لـ مليون و800 ألف دولار.

وقال المدير الرياضي في بوكادست خاص بالنادي نشر على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "في الأشهر الأخيرة تواصل الأهلي معنا عدة مرات، وارتفعت وتيرة المفاوضات مؤخرا".

وواصل "توصل الفريقان لاتفاق أمس ووقعنا العقود واليوم اللاعب وقع على عقود انتقاله".

وأضاف "وإذا اجتاز الفحص الطبي الإلزامي سيصبح لاعبا للأهلي بدءا من الموسم المقبل".

وأتم "الصفقة تمت بشروط تجارية مفيدة للنادي المجري".

ويستعد الأهلي لخوض كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يبوليو المقبلين.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويخوض الأهلي مواجهة الافتتاح أمام إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو.

التونسي صاحب الـ 25 عاما خاض 74 مباراة منذ وصوله سجل 8 أهداف وصنع 11 هدفا.

ويعد بن رمضان ثالث صفقات الأهلي في الصيف بعدما أعلن الأهلي ضم محمود حسن "تريزيجيه" من الريان القطري.

كما اتفق الأهلي مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك للانتقال إلى الفريق بنهاية الموسم بعد نهاية تعاقده مع الأبيض في صفقة انتقال حر.

وكذلك أعلن الأهلي ضم حمدي فتحي من الوكرة القطري على سبيل الإعارة للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية فقط.

محمد علي بن رمضان الأهلي
نرشح لكم
ذا أثليتك: أرسنال يبدأ مفاوضات تجديد تعاقد ساليبا كالتشيو ميركاتو: أرسنال يضع رافائيل لياو ضمن أهدافه الصيفية "الفترة الأنجح في تاريخ النادي".. ليفركوزن يعلن رحيل ألونسو مع نهاية الموسم إيكو توضح حقيقة اهتمام ليفربول بضم دي بروين نقارير: سعود عبد الحميد يقترب من العودة للدوري السعودي سكاي: ليفربول يحاول ضم دي بروين تليجراف: الهلال يعرض على برونو 4 أضعاف راتبه.. وموقف مانشستر يونايتد تقرير: مارسليا في مفاوضات متقدمة مع مدافع النصر
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - فاركو (0)-(0) بتروجت.. بداية المباراة 4 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) بيراميدز.. بداية اللقاء 11 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد بيراميدز والقناة الناقلة 15 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثليتك: أرسنال يبدأ مفاوضات تجديد تعاقد ساليبا 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الثالث تواليا.. الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا في ظهور الرمادي الأول 51 دقيقة | الدوري المصري
طبيب بيراميدز يكشف سبب غياب ثلاثي الفريق أمام البنك الأهلي 52 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - ثلاثي هجومي في البنك الأهلي.. وغياب رمضان عن بيراميدز ساعة | الدوري المصري
تخطى بنشرقي وأحرز للمباراة الثانية تواليا.. الجزيري يسجل لـ الزمالك في سيراميكا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك