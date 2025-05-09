تقرير تونسي: الأهلي طلب إعفاء بن رمضان من معسكر تونس في يونيو

كشف تقرير تونسي عن مخاطبة النادي الأهلي للاتحاد التونسي بشأن إعفاء محمد علي بن رمضان من معسكر نسور قرطاج في شهر يونيو.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن الأهلي حصل على توقيع محمد علي بن رمضان ليكون ضمن صفقات الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

وبحسب موقع الصريح التونسي، فإن الأهلي خاطب الاتحاد التونسي لإعفاء محمد علي بن رمضان من معسكر منتخب تونس في شهر يونيو من أجل الاستفادة بخدماته خلال الأيام التي تسبق خوض كأس العالم للأندية.

وأوضح التقرير ذاته أن بن رمضان سيغيب عن معسكر منتخب تونس المقبل بنسبة كبيرة بعد طلب الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الدولي التونسي سينضم للأهلي بعقد يمتد لـ 4 مواسم بمقابل مادي يصل لـ مليون و800 ألف دولار.

وقال المدير الرياضي في بوكادست خاص بالنادي نشر على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "في الأشهر الأخيرة تواصل الأهلي معنا عدة مرات، وارتفعت وتيرة المفاوضات مؤخرا".