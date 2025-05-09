مؤتمر سلوت - عن مشاركة ألكسندر أرنولد في كأس العالم للأندية.. وتعديلات أمام أرسنال

عبر أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن خيبة أمله لرحيل ترنت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن الفريق.

وأوضح سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليفربول أمام أرسنال: "مثل كل من يُحب ليفربول ويشجعنا، نشعر بخيبة أمل لأن لاعبًا جيدًا سيغادر، وكذلك ظهيرًا ممتازًا. من خبرتي - وخبرة هذا النادي أيضًا - إذا رحل لاعب جيد، فسيظهر لاعب آخر، وهذا ما سيتكرر."

وأعلن سلوت بدء كونور برادلي لمباراة أرسنال في مركز الظهير الأيمن معللا ذلك: "يحتاج إلى وقت للعب ليكون أكثر استعدادًا للموسم المقبل".

ويستضيف ليفربول منافسه أرسنال يوم الأحد على ملعب أنفيلد في إطار الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ20 معادلا الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد، فيما يحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 67 نقطة، وسط مطاردة من مانشستر سيتي 64 نقطة، ونيوكاسل وتشيلسي 63، ونوتينجهام فورست 61 نقطة، وأستون فيلا 60 نقطة.

وتتصارع الفرق من المركز الثاني إلى السابع على 4 مقاعد مؤهلة لدوري أبطال أوروبا إلى جانب ليفربول صاحب الصدارة.

وبسؤاله عن رحيل ترنت ألكسندر أرنولد مبكرًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، رد سلوت: "هل تعلمون إلى أين سيذهب ترنت؟ لم يقل شيئًا، فقط أنه سيغادر، لذا من المستحيل التعليق على مشاركته في كأس العالم للأندية، كما ترون من ابتسامتي، كلانا يعرف أين سيذهب!".

ولم يكشف عن موقف ألكسندر أرنولد من المشاركة في مباراة أرسنال: "سأنتظر لأرى رأيه قبل أن أقرر مشاركته يوم الأحد."

وأكمل حديثه: "للناس رأيهم، سواءً في ترنت أو في أي شخص آخر، هذا ليس جديدًا، ربما يكون أكثر سلبية مما اعتاد عليه، لست هنا لأخبر الجماهير بكيفية رد فعلهم".

وأضاف "لا ينبغي لنا، كفريق ونادي، أن نشتت انتباهنا كثيرًا بهذا الإعلان، لذا آمل أن تُوجه كل الطاقة للاعبين".

وعن مواجهة أرسنال، أوضح سلوت "سأعتمد نفس منهجية التفكير عند اختيار التشكيل الأساسي ضد أرسنال، ولكن قد تكون هناك بعض التعديلات، لأن خسارة مباراة كرة قدم لها عواقب."

وخسر ليفربول أمام تشيلسي 3-1 في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

وعن المنافسة أمام أرسنال: "يتطلع كلا الفريقين إلى خوض هذه المباراة، ومن الصعب التكهن بالنتيجة، هناك بعض المخاطر على أرسنال، إذ أُفترض أنهم يفضلون إنهاء الموسم في المركز الثاني على الثالث أو الرابع، من الصعب التكهن بما إذا كانت ستكون مباراة حماسية، لكنها مباراة تستحق الترقب".