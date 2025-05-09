تفوق على سلوت وجوارديولا.. بيريرا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال أبريل

تفوق البرتغالي فيتور بيريرا مدرب ولفرهامبتون على أرني سلوت مدرب ليفربول وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في سباق المدرب الأفضل بشهر أبريل.

ونال بيريرا جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي بشهر أبريل.

وضمت القائمة كل من: جوراديولا وسلوت إلى جانب أوناي إيمري مدرب أستون فيلا وإيدي هاو مدرب نيوكاسل وفيتور بيريرا مدرب ولفرهامبتون.

فيتور بيريرا حقق العلامة الكامة مع ولفرهامبتون وانتصر في 5 مباريات خلال شهر أبريل.

بينما أرني سلوت ضمن التتويج مؤخرا بلقب الدوري الإنجليزي، وحقق 4 انتصارات من أصل 5 مباريات خاضها في شهر أبريل.

وحقق مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا 4 انتصارات وتعادل في مباراة وحيدة بشهر أبريل.

وقاد أوناي إيمري فريق أستون فيلا للفوز في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة على يد مانشستر سيتي.

فيما حقق إيدي هاو 5 انتصارات مع نيوكاسل بشهر أبريل وتلقى هزيمة وحيدة.