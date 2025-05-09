الأرجنتيني الأول من 5 سنوات.. ماك أليستر لاعب شهر إبريل في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 09 مايو 2025 - 13:15

كتب : FilGoal

هدف أليكسيس ماك أليستر - ليفربول - ريال مدريد

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن فوز أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول بجائزة لاعب شهر إبريل.

وتعد تلك المرة الرابعة التي يفوز فيها لاعب أرجنتيني بالجائزة، كما تعد المرة الأولى منذ يناير 2020 حين توج بها سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي.

كما بات ماك أليستر ثاني لاعب من ليفربول بطل الدوري الإنجليزي، يفوز بالجائزة هذا العام.

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وفاز محمد صلاح بالجائزة مرتين شهري نوفمبر 2024، وفبراير 2025.

وسجل ماك أليستر هدفين أمام فولام، وتوتنام هوتسبير وصنع هدف الفوز القاتل للريدز أمام وستهام في اللحظات الأخيرة، وذلك في خمس مباريات مع ليفربول في شهر إبريل.

وتصدر ماك أليستر قائمةً مختصرةً من ثمانية لاعبين بعد دمج تصويت الجمهور مع تصويت لجنة من خبراء كرة القدم.

ويمكن لماك أليستر أن يفوز بجائزتين هذا الشهر، بعدما ترشح هدفه في مرمى فولام ضمن الأهداف المرشحة لأفضل هدف في إبريل.

وتفوق النجم الأرجنتيني على الجزائري ريان آيت نوري لاعب ولفرهامبتون، وهارفي بارنز (نيوكاسل)، وريان سيسينيون (فولام)، جاكوب ميرفي (نيوكاسل) ويورجن ستراند لارسن (وولفرهامبتون) ومورجان روجرز (أستون فيلا).

وغاب عن القائمة الثنائي الدولي المصري، محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي.

يذكر أن ليفربول توج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ20 في تاريخه.

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