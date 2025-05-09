أكبر فوز هذا القرن.. رئيس رابطة الكتاب: صلاح يواصل كتابة التاريخ بفوزه الساحق

الجمعة، 09 مايو 2025 - 12:42

كتب : محمد مصطفى

صور تجديد محمد صلاح لعقده مع ليفربول

كشفت رابطة النقاد الإنجليزية عن اكتساح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لتصويت الكتاب لاختيار لاعب العام في إنجلترا.

وتوج صلاح بالجائزة بعد حصوله على نسبة تصويت تجاوزت 90 % من أعضائها البالغ عددهم 900 عضو، لتكون نسبة التصويت هي أكبر هامش فوز في هذا القرن.

جون كروس رئيس رابطة الكتاب رد معلقا على اكتساح صلاح عبر الموقع الرسمي للرابطة: "نادرًا ما نجد فائزًا أكثر شعبية من محمد صلاح، فوزه الساحق هو انعكاس لموسم مذهل".

أخبار متعلقة:
سوبوسلاي: محمد صلاح؟ من الصعب وصف شعور اللعب بجانبه فيرمينو: أفتقد محمد صلاح.. وشعرت بحسم لقب دوري الأبطال في هذه اللحظة الأكثر تتويجا.. صلاح يفوز بجائزة لاعب العام من رابطة الكتاب الإنجليزية

وأكمل كروس "يواصل صلاح كتابة التاريخ، ومن الواضح أن أداءه هذا الموسم كان مفتاح فوز ليفربول بلقبه العشرين".

وأتم "لقد كان من دواعي سروري مشاهدته هذا الموسم، وسيكون من دواعي سروري الترحيب به في حفل عشاء احتفالًا بنجاحه".

وتوج محمد صلاح بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته ليعادل رقم تيري هنري نجم أرسنال السابق كأكثر لاعب توج بالجائزة.

وتفوق صلاح باكتساح على منافسيه فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، وديكلان رايس لاعب وسط أرسنال، بالإضافة إلى 15 لاعبا آخرين حصلوا على أصوات.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للتتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ20 في تاريخ الريدز.

وسجل صلاح 28 هدفا وصنع 18 في 35 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي.

وارتقى صلاح إلى المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، وكذلك بات الهداف التاريخي للاعبين الأجانب.

محمد صلاح رابطة الكتاب الإنجليزية لاعب العام في إنجلترا ليفربول
نرشح لكم
كالتشيو ميركاتو: أرسنال يضع رافائيل لياو ضمن أهدافه الصيفية مؤتمر سلوت - عن مشاركة ألكسندر أرنولد في كأس العالم للأندية.. وتعديلات أمام أرسنال تفوق على سلوت وجوارديولا.. بيريرا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال أبريل الأرجنتيني الأول من 5 سنوات.. ماك أليستر لاعب شهر إبريل في الدوري الإنجليزي الأكثر تتويجا.. صلاح يفوز بجائزة لاعب العام من رابطة الكتاب الإنجليزية 6 فرق إنجليزية تشارك في دوري أبطال أوروبا.. 8 يتنافسون على 5 مقاعد بوستيكجولو: تصريح فينجر؟ توتنام يقود الناس للجنون أرتيتا: دوناروما كان الأفضل في الملعب.. وفخور بما قدمناه وسط هذا الكم من الإصابات
أخر الأخبار
تخطى بنشرقي وأحرز للمباراة الثانية تواليا.. الجزيري يسجل لـ الزمالك في سيراميكا 6 دقيقة | الدوري المصري
كالتشيو ميركاتو: أرسنال يضع رافائيل لياو ضمن أهدافه الصيفية 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بحضور بلال كوليبالي.. افتتاح ثاني متجر رسمي لـ NBA في مصر 28 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
كرة سلة - مصيلحي لـ في الجول: نصف نهائي دوري السوبر بحضور جماهيري 59 دقيقة | كرة سلة
موسمه الأفضل ووصل لهدفه الـ50.. ناصر منسي يسجل لـ الزمالك في سيراميكا ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - تحديد مواعيد مباريات نصف نهائي دوري السوبر ساعة | رياضات أخرى
تقرير تونسي: الأهلي طلب إعفاء بن رمضان من معسكر تونس في يونيو ساعة | ميركاتو
مباشر الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(2) الزمالك.. خروج صبحي للإصابة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك