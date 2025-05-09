جوزيه جوميز: سنخوض مباراة الموسم.. ونحتاج للتركيز الذهني

وصف البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفتح، مواجهة فريقه المقبلة ضد الوحدة بمباراة الموسم.

ويلعب الفتح ضد الوحدة غدا السبت ضمن الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال جوميز في مؤتمر صحفي: "مواجهة الوحدة؟ إنها مباراة الموسم وستكون صعبة للغاية، نحتاج للتركيز الذهني لحصد النقاط الثلاث".

وأضاف "نواجه خصما مباشرا في التنافس على النجاة من الهبوط. الوحدة يشهد حالة من التحسن الفني، ويمتلك الحافز لتحقيق نتيجة إيجابية".

صحيفة اليوم السعودية، أشارت في وقت سابق إلى وجود مفاوضات جادة بين مسئولو الأهلي مع جوميز لتوليه مسئولية القيادة الفنية للفريق، بداية من كأس العالم للأندية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن هناك اتفاق مبدئي على حصول المدرب على 150 ألف دولار في الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المباراة القادمة للفريق أمام الوحدة بالدوري السعودي في الجولة القادمة حاسمة بالنسبة لرحيله من عدمه عن الفريق.

ونجح جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والحالي للفتح، في انتشال فريقه من ذيل الترتيب والابتعاد عن مراكز الهبوط.

وحقق جوميز للفوز للمباراة الثامنة في 17 مباراة قاد خلالهم الفريق، فيما تلقى الخسارة في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات.

ويتبقى للفتح 4 مباريات أمام الوحدة، والهلال، وضمك، والنصر على الترتيب.