الأكثر تتويجا.. صلاح يفوز بجائزة لاعب العام من رابطة الكتاب الإنجليزية

الجمعة، 09 مايو 2025 - 12:20

كتب : محمد مصطفى

محمد صلاح يحتفل مع جماهير ليفربول

توج الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا المقدمة من رابطة الكتاب والنقاد الإنجليزية.

وسيتسلم صلاح الجائزة يوم 22 مايو الجاري في العاصمة لندن في حفل عشاء.

وتوج محمد صلاح بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته ليعادل رقم تيري هنري نجم أرسنال السابق كأكثر لاعب توج بالجائزة.

أخبار متعلقة:
فيرمينو: أفتقد محمد صلاح.. وشعرت بحسم لقب دوري الأبطال في هذه اللحظة سوبوسلاي: محمد صلاح؟ من الصعب وصف شعور اللعب بجانبه "والقصة لسه مستمرة".. رسالة محمد صلاح عقب التجديد مع ليفربول

وفاز صلاح بالجائزة موسمي 2017 - 2018، و2021 - 2022.

وكشفت رابطة الكتاب عن فوز صلاح بالجائزة بعد حصوله على نسبة تصويت تجاوزت 90 % من أعضائها البالغ عددهم 900 عضو.

الرابطة كشفت عبر موقعها أن اكتساح صلاح للجائزة بنسبة التصويت هو أكبر هامش فوز في هذا القرن.

وشهدت قائمة الأربعة الأوائل:

محمد صلاح

فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول

ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد

ديكلان رايس لاعب وسط أرسنال

بالإضافة إلى 15 لاعبا آخر حصلوا على أصوات.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للتتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ20 في تاريخ الريدز.

وسجل صلاح 28 هدفا وصنع 18 في 35 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي.

وارتقى صلاح إلى المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، وكذلك بات الهداف التاريخي للاعبين الأجانب.

صلاح سجل 185 هدفا، ويحتاج لهدفين لمعادلة أندي كول صاحب المركز الرابع في ترتيب الهدافين التاريخيين بـ 187.

ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي:

آلان شيرر 260

هاري كين 213

واين روني 208

أندي كول 187

محمد صلاح 185

وجدد محمد صلاح تعاقده مع ليفربول لمدة موسمين قادمين بعد مفاوضات مع إدارة ليفربول.

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال الوصيف في قمة الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي لاعب العام أفضل لاعب في إنجلترا
نرشح لكم
كالتشيو ميركاتو: أرسنال يضع رافائيل لياو ضمن أهدافه الصيفية مؤتمر سلوت - عن مشاركة ألكسندر أرنولد في كأس العالم للأندية.. وتعديلات أمام أرسنال تفوق على سلوت وجوارديولا.. بيريرا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال أبريل الأرجنتيني الأول من 5 سنوات.. ماك أليستر لاعب شهر إبريل في الدوري الإنجليزي أكبر فوز هذا القرن.. رئيس رابطة الكتاب: صلاح يواصل كتابة التاريخ بفوزه الساحق 6 فرق إنجليزية تشارك في دوري أبطال أوروبا.. 8 يتنافسون على 5 مقاعد بوستيكجولو: تصريح فينجر؟ توتنام يقود الناس للجنون أرتيتا: دوناروما كان الأفضل في الملعب.. وفخور بما قدمناه وسط هذا الكم من الإصابات
أخر الأخبار
تخطى بنشرقي وأحرز للمباراة الثانية تواليا.. الجزيري يسجل لـ الزمالك في سيراميكا 6 دقيقة | الدوري المصري
كالتشيو ميركاتو: أرسنال يضع رافائيل لياو ضمن أهدافه الصيفية 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بحضور بلال كوليبالي.. افتتاح ثاني متجر رسمي لـ NBA في مصر 28 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
كرة سلة - مصيلحي لـ في الجول: نصف نهائي دوري السوبر بحضور جماهيري 59 دقيقة | كرة سلة
موسمه الأفضل ووصل لهدفه الـ50.. ناصر منسي يسجل لـ الزمالك في سيراميكا ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - تحديد مواعيد مباريات نصف نهائي دوري السوبر ساعة | رياضات أخرى
تقرير تونسي: الأهلي طلب إعفاء بن رمضان من معسكر تونس في يونيو ساعة | ميركاتو
مباشر الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(2) الزمالك.. خروج صبحي للإصابة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك