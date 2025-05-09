الأكثر تتويجا.. صلاح يفوز بجائزة لاعب العام من رابطة الكتاب الإنجليزية

توج الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا المقدمة من رابطة الكتاب والنقاد الإنجليزية.

وسيتسلم صلاح الجائزة يوم 22 مايو الجاري في العاصمة لندن في حفل عشاء.

وتوج محمد صلاح بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته ليعادل رقم تيري هنري نجم أرسنال السابق كأكثر لاعب توج بالجائزة.

وفاز صلاح بالجائزة موسمي 2017 - 2018، و2021 - 2022.

وكشفت رابطة الكتاب عن فوز صلاح بالجائزة بعد حصوله على نسبة تصويت تجاوزت 90 % من أعضائها البالغ عددهم 900 عضو.

الرابطة كشفت عبر موقعها أن اكتساح صلاح للجائزة بنسبة التصويت هو أكبر هامش فوز في هذا القرن.

وشهدت قائمة الأربعة الأوائل:

محمد صلاح

فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول

ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد

ديكلان رايس لاعب وسط أرسنال

بالإضافة إلى 15 لاعبا آخر حصلوا على أصوات.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للتتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ20 في تاريخ الريدز.

وسجل صلاح 28 هدفا وصنع 18 في 35 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي.

وارتقى صلاح إلى المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، وكذلك بات الهداف التاريخي للاعبين الأجانب.

صلاح سجل 185 هدفا، ويحتاج لهدفين لمعادلة أندي كول صاحب المركز الرابع في ترتيب الهدافين التاريخيين بـ 187.

ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي:

آلان شيرر 260

هاري كين 213

واين روني 208

أندي كول 187

محمد صلاح 185

وجدد محمد صلاح تعاقده مع ليفربول لمدة موسمين قادمين بعد مفاوضات مع إدارة ليفربول.

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال الوصيف في قمة الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.