ماركا: الأهلي يريد التعاقد مع جارسيا بيمينتا بأي ثمن

الجمعة، 09 مايو 2025 - 11:33

كتب : محمود حمدي

جارسيا بيمينتا

دخل المدرب الإسباني جارسيا بيمينتا مدرب إشبيلية السابق ضمن حسابات النادي الأهلي لتولي تدريبه.

ويبحث الأهلي عن مدير فني أجنبي جديد لخلافة مارسيل كولر، فيما يقود عماد النحاس المهمة بشكل مؤقت.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن الأهلي يريد التعاقد مع جارسيا بيمينتا مدرب إشبيلية السابق بأي ثمن من أجل قيادته في كأس العالم للأندية.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الأمر لن يكون سهلال لن المدرب الإسباني لديه أولويات أخرى.

وذكرت الصحيفة أن الأهلي الذي يُسمى بـ"ريال مدريد إفريقيا" وملك القارة بفوزه بـ 12 لقبًا في دوري أبطال إفريقيا،مهتم للاية بالتعادق مع مدرب إشبيلية ولاس بالماس السابق.

وأشارت التقارير إلا أن جارسيا بيمينتا ليس المدرب الإسباني الوحيد الذي يُتداول اسمه، إذ ارتبط اسم دييجو مارتينيز وكيكي سانشيز فلوريس أيضا بحامل لقب الدوري المصري.

وأقيل جارسيا بيميينتا من تدريب إشبيلية الشهر الماضي عقب الخسارة الأخيرة أمام فالنسيا.

بيميينتا البالغ من العمر 51 عاما بدأ مسيرته التدريبية في تدريب فرق الفئات العمرية لبرشلونة.

وذلك قبل أن يتولى تدريب لاس بالماس في 2022 واستمر معه حتى يونيو 2024.

درب جارسيا لاس بالماس في 105 مباراة.

في مسيرته مع لاس بالماس انتصر في 41 مباراة وتعادل في 34 وخسر 30.

وانتقل جارسيا لتدريب إشبيلية في يوليو 2024 واستمر معه حتى أبريل 2025.

وخاض جارسيا 35 مباراة مع إشبيلية، فاز في 11 وتعادل في 9 وخسر 14.

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