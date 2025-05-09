خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا

أتم أحمد سمير إجراءات انفصاله عن النادي الأولمبي لينضم رسميا إلى الجهاز الفني لنادي الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن أحمد سمير اعتذر للنادي الأولمبي عن عدم استكمال العمل معه وسدد الشرط الجزائي المقدر بشهرين من العقد.

وبذلك ينضم سمير إلى الجهاز الفني لنادي الزمالك في مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة رسميا.

ماذا حدث؟

كشف ناصر شاذلي رئيس النادي الأولمبي أن ناديه فوجئ برحيل أحمد سمير لتدريب الزمالك.

وانضم سمير للجهاز الفني للأبيض في منصب المدرب المساعد رفقة الجهاز الفني لأيمن الرمادي. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس النادي الأولمبي لـ FilGoal.com: "فوجئنا بقرار رحيل المدير الفني أحمد سمير والفريق في موقف صعب وامامنا مباريات حاسمة من أجل الصعود".

وأضاف "رفضت الجلوس معه للاعتذار والمدرب طلب من مدير الكرة الاستمرار ليوم الاحد وخوض لقاء الفريق المقبل وهو ما رفضناه".

وأكمل "هناك تعاقد مع النادي وهناك شرط جزائي شهرين وعليه ان يدفع الشرط الجزائي".

وأتم "محمد صلاح المدرب العام هو من سيتولى المهمة في الفترة المقبلة وندعمه بقوة".

وحصل سمير على 8 نقاط في دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين من 6 مباريات.

ليكون الجهاز الفني للزمالك بالكامل كالآتي:

أيمن الرمادي المدير الفني

أيمن عبد العزيز المدرب العام

وائل القباني مدير الكرة

أحمد سمير مدرب مساعد

حازم إمام مدرب مساعد

عماد المندوه مدرب حراس المرمى

ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال

محمد علاء محلل الأداء

ويتولى الرمادي مهمة تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.