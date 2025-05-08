كرة سلة - أنس أسامة جاهز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

الخميس، 08 مايو 2025 - 20:36

كتب : هاني العوضي

أنس أسامة - فريق الاتحاد كرة سلة

بات أنس أسامة نجم فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة جاهزا لخوض مواجهة الأهلي المرتقبة ضمن نهائي كأس مصر.

ويلعب الاتحاد ضد الأهلي مساء اليوم ضمن نهائي كاس مصر لكرة السلة.

وتاكدت جاهزية أنس أسامة لخوض مواجهة الاتحاد أمام الأهلي في نهائي كأس مصر بعد تعافيه من الإصابة بجذع في القدم.

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وكان أسامة قد غاب عن مباراة الاتحاد ضد الزمالك بنصف النهائي بسبب الإصابة.

وقرر الاتحاد المصري للسلة، إقامة المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، بدلًا من إقامتها في الساعة التاسعة، على صالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر.

وكان تأهل الاتحاد السكندري للمباراة النهائية عقب الفوز على الزمالك، في لقاء الدور نصف النهائي بنتيجة 97/88.

فيما تأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على سبورتنج، في نصف النهائي الآخر بنتيجة 92/54.

ومن المقرر أن يقود المباراة النهائية، طاقم تحكيم أجنبي، يتكون من، الإسباني أنطونيو كوندي، والكرواتي مارتين فوليتش، والليتواني أمبر ماسيوليس.

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