كأس الأمم للشباب - فرص مصر في التأهل كأفضل ثالث بعد عبور الكونغو.. وتونس تترقب

حسم منتخب الكونغو الديمقراطية أول مقاعد المنتخبات أصحاب المركز الثالث المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب المقامة في مصر.

ويقام كأس الأمم للشباب في مصر خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو بمشاركة 13 منتخبا.

وتنقسم الفرق إلى 3 مجموعات، بواقع 5 فرق في المجموعة الأولى التي تشهد تواجد أصحاب الأرض المنتخب المصري، و4 فرق في المجموعة الثانية، ونفس العدد في الثالثة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، فيما يتأهل أفضل منتخبين صاحبي المركز الثالث ليكتمل الدور ربع النهائي.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة إلى كأس العالم المقرر في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر.

وضمن المنتخب الكونغولي تأهله ضمن أفضل ثالث عن المجموعة الثالثة، متفوقا على المنتخب التونسي صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية بفارق الأهداف.

وسيتم إلغاء نتائج تنزانيا متذيل المجموعة الأولى في صراع تحديد أفضل منتخبين صاحبي المركز الثالث في المجموعات الثلاث.

فرص تونس

المنتخب التونسي يتابع مباريات الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الأولى يوم الجمعة، والتي تشهد مواجهتي مصر أمام تنزانيا، وجنوب إفريقيا في مواجهة زامبيا، لتحديد موقفه بالتأهل أو الخروج مبكرا من البطولة.

نسور قرطاج ينتظرون خسارة مصر أمام تزانيا، وخسارة زامبيا أمام جنوب إفريقيا ليتأهل شباب تونس إلى ربع النهائي.

موقف المجموعة الأولى

وضمن منتخب سيراليون وصافة المجموعة الأولى، فيما يتنافس منتخبي جنوب إفريقي وزامبيا على الصدارة، بينما فوز المنتخب المصري أمام تنزانيا يضمن له التأهل كأفضل ثالث دون النظر لأي اعتبارات أخرى.

ترتيب المجموعة الأولى

1 - سيراليون 7

2 - جنوب إفريقيا 6

3 - زامبيا 5 (فارق أهداف +1)

4 - مصر 4 (فارق أهداف -2)

5 - تنزانيا 0

وتقام الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الأولى يوم الجمعة 9 مايو.

لقاءات الجولة الأخيرة بالمجموعة

مصر × تنزانيا

جنوب إفريقيا × زامبيا.. في مباراة تحديد الصدارة

فرص مصر

يحتاج المنتخب المصري للفوز أمام تنزانيا لضمان التواجد في المركز الثالث بالمجموعة، فوز المنتخب المصري يرفع رصيده إلى 7 نقاط.

تنص لوائح البطولة أنه في حالة تساوي منتخبين يتم اللجوء للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف.

ولن يتساوى المنتخب المصري مع منتخب بنفس النقاط سوى مع سيراليون (7 نقاط) في حالة فوز مصر أمام تنزانيا، وانتهاء مباراة جنوب إفريقيا وزامبيا بفوز أحد المنتخبين

المنتخب المصري في المواجهات المباشرة خسر أمام سيراليون 4-1 ليحتل الفراعنة الصغار المركز الثالث.

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وفي حالة تساوي أكثر من منتخبين يتم اللجوء لعدد النقاط في مواجهاتهم المباشرة، وفي حالة التعادل يتم اللجوء لفارق الأهداف في مواجهاتهم المباشرة.

وقد يحدث ذلك في حالة فوز المنتخب المصري أمام تنزانيا، مع تعادل جنوب إفريقيا أمام زامبيا، لتتساوى المنتخبات الثلاثة (سيراليون، وجنوب إفريقيا، ومصر بـ7 نقاط).

يتم اللجوء للمواجهات المباشرة والتي حقق فيها كل منتخب فوز وحيد، سيراليون حقق الفوز على حساب مصر 4-1، ومصر فازت على حساب جنوب إفريقيا 1-0، فيما اكتسح منتخب جنوب إفريقيا منافسه سيراليون 4-1.

وبالتالي يتم اللجوء لفارق الأهداف الذي سيرجح كفتي سيراليون (فارق صفر أهداف) وجنوب إفريقيا (فارق +3) على حساب مصر (فارق -2) ليتراجع المنتخب المصري للمركز الثالث.

منافس مصر في ربع النهائي

وسيواجه المنتخب المصري حال تأهله متصدر المجموعة الثالثة في ربع النهائي

أول المجموعة الأولى يواجه ثالث الثالثة / الثانية

VS ثاني المجموعة الثانية يواجه ثاني المجموعة الثالثة

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أول المجموعة الثانية يواجه ثاني المجموعة الأولى

VS أول المجموعة الثالثة يواجه ثالث الأولى / الثانية

وبذلك ينتظر المنتخب المصري حال تأهله كأفضل ثالث منتخب غانا متصدر المجموعة الثالثة.

وتكون مواجهات ربع النهائي على النحو التالي:

(جنوب إفريقيا أو زامبيا) يواجه الكونغو الديمقراطية

نيجيريا يواجه السنغال

المغرب يواجه سيراليون

غانا يواجه (مصر أو زامبيا أو تونس)