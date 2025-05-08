كأس الأمم للشباب - السنغال تتأهل لربع لربع النهائي.. والكونغو تضمن أفضل ثالث

اختتمت منافسات المجموعة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية للشباب المقامة في مصر والتي شهدت تأهل 3 فرق إلى الدور ربع النهائي.

وحقق المنتخب السنغالي للشباب الفوز على حساب الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على استاد السويس.

ونجح المنتخب السنغالي حامل اللقب في نسخة 2023 في اقتناص وصافة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، نفس رصيد منافسه الكونغو الديمقراطية، ولكن يتفوق شباب أسود التيرانجا بفارق المواجهات المباشرة بعد فوزه اليوم.

المنتخب السنغالي احتل وصافة المجموعة بتسجيل 3 أهداف، وتلقى هدفين في شباكه بفارق أهداف (+1)، أما منتخب الكونغو الديمقراطية فسجل 4 أهداف، وتلقت شباكه 4 أهداف بفارق أهداف (صفر).

وفي الوقت ذاته، حقق منتخب غانا للشباب الفوز على نظيره إفريقيا الوسطى بهدف نظيف.

ونجح البلاك ستارز في حجز صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، فيما ودع منتخب إفريقيا الوسطى البطولة بتذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ويقام كأس الأمم للشباب في مصر خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو بمشاركة 13 منتخبا.

وانقسمت الفرق إلى 3 مجموعات، بواقع 5 فرق في المجموعة الأولى التي تشهد تواجد أصحاب الأرض المنتخب المصري، و4 فرق في المجموعة الثانية، ونفس العدد في الثالثة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، فيما يتأهل أفضل منتخبين صاحبي المركز الثالث ليكتمل الدور ربع النهائي.

ويتم استبعاد نتائج المنتخب صاحب المركز الخامس والأخير في المجموعة الأولى، بعد نهاية دور المجموعات، لتحديد أفضل منتخبين أصحاب المركز الثالث بين المنتخبات في المجموعات الثلاث.

وانتهت منافسات المجموعة الثانية يوم الأربعاء، بتأهل منتخبي المغرب في الصدارة بـ7 نقاط، ثم نيجيريا في الوصافة بـ5 نقاط.

وينتظر المنتخب التونسي صاحب المركز الثالث موقفه بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث.

المنتخب التونسي سجل 4 أهداف، وتلقت شباكه 5 أهداف، بفارق أهداف (-1).

وبذلك يضمن المنتخب الكونغولي تأهله ضمن أفضل ثالث عن المجموعة الثالثة، متفوقا على المنتخب التونسي صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية بفارق الأهداف.

المنتخب التونسي يتابع مباريات الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الأولى يوم الجمعة، والتي تشهد مواجهتي مصر أمام تنزانيا، وجنوب إفريقيا في مواجهة زامبيا، لتحديد موقفه بالتأهل أو الخروج مبكرا من البطولة.