حمزة الجمل: عشت في الإسماعيلي 33 عاما.. ولكن هذه أمانة العمل

الخميس، 08 مايو 2025 - 19:51

كتب : FilGoal

حمزة الجمل - إنبي -

أعرب حمزة الجمل مدرب إنبي عن حزنه رغم تحقيق فريقه 3 نقاط ثمينة.

وأرجع الجمل حزنه إلى الموقف الصعب الذي يعيشه الإسماعيلي بمسابقة الدوري خاصة بعد الخسارة من إنبي.

وقال الجمل عبر أون سبورت: "أشعر بالحزن بسبب موقف الإسماعيلي لقد عشت في هذا النادي 33 عاما كلاعب ومدرب، ولكن هذه كرة القدم وهذه أمانة العمل".

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وشدد "وجدت نفسي في موقف صعب للغاية، لكني لا أستطيع التخلي عن المسؤولية وحاولت تقديم أفضل ما لدي للفريق الذي أتولى تدريبه".

واشتعلت المنافسة على الهبوط في الدوري المصري بعد خسارة الإسماعيلي أمام إنبي.

وتغلب إنبي بقيادة حمزة الجمل على الإسماعيلي بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الهبوط في الدوري بالمباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية.

وسجل أحمد كالوشا هدف إنبي الوحيد في الدقيقة 75 برأسية رائعة من ركلة ركنية.

وتغلب إنبي بقيادة حمزة الجمل على الإسماعيلي بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الهبوط في الدوري بالمباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية.

وسجل أحمد كالوشا هدف إنبي الوحيد في الدقيقة 75 برأسية رائعة من ركلة ركنية.

الدوري المصري الإسماعيلي
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