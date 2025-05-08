نفس توقيت نهائي الكأس.. ديسابر يعلن ضم ماييلي لقائمة الكونغو الديمقراطية في يونيو

الخميس، 08 مايو 2025 - 19:12

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز

أعلن سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية قائمته لتجمع شهر يونيو، والتي شهدت ضم فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.

ويخوض منتخب الكونغو الديمقراطية مباراتين وديتين أمام مالي يوم 5 يونيو، ومدغشقر يوم 8 يونيو، استعدادا لاستئناف تصفيات كأس العالم 2026.

وتقام فترة توقف دولي للمنتخبات خلال الفترة من 2 إلى 10 يونيو المقبل.

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وضمت القائمة يوان ويسا مهاجم برينتفورد الإنجليزي، بالإضافة إلى وان بيساكا ظهير أيمن وستهام.

ويقام نهائي كأس مصر على استاد القاهرة بين الزمالك وبيراميدز يوم 5 يونيو المقبل.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق تحديد يوم 20 مايو المقبل موعدا لنهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز قبل أن يعدل الموعد.

وجاءت قائمة الفهود على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديميتري بيرتاود (مونبيليه الفرنسي) - فايولي (سيون السويسري) - ليونيل مبيسي (روديز الفرنسي)

الدفاع: وان بيساكا (وستهام الإنجليزي) - كالولو (لوريان الفرنسي) - كايمبي (جينك البلجيكي) - أرثر ماسواكو (بيشكتاش التركي) - ديلان باتوبينسيكا (سانت إتيان الفرنسي) - روكي بوشيري (هيبرنيان الأسكتلندي) - سانشيل مبيمبا (مارسيليا الفرنسي) - أكسيل توانزيبي (إبسويتش تاون) - ستيف كابوادي (ليجا وارسو)

الوسط: ساديكي (رويال يونيون سان جيلواز البلجيكي) - كايمبي (واتفورد) - بيكيل (كريمونيسي الإيطالي) - موكاو (ليل الفرنسي) - موتوسامي (سيفاسبور التركي) - بونجوندا (سبارتاك موسكو الروسي) - إليا (نانت الفرنسي) - موبوكو (دينامو زغرب)

الهجوم: أفيميكوبولولو (جاجيلونيا بياليستوك) - ويسا (برنتفورد الإنجليزي) - فيستون ماييلي (بيراميدز) - سيمون بانزا(طرابزون سبور التركي) - سيدريك باكامبو (ريال بيتيس الإسباني) - سامويل إسيندي (أوجسبورج الألماني).

وتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر بعد الفوز على البنك الأهلي، بينما وصل الزمالك إلى النهائي بالفوز على سيراميكا كليوباترا.

ويحمل بيراميدز لقب كأس مصر من الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على زد.

الكونغو الديمقراطية سباستيان ديسابر فيستون ماييلي
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