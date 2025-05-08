سيناريو تتويج اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي قبل 3 جولات من النهاية

أصبح اتحاد جدة قريبا للغاية من تحقيق لقب الدوري السعودي هذا الموسم بعد فوزه المثير على النصر، فكيف يحقق اللقب حسابيا.

وانتصر النمور على النصر يوم الأربعاء على ملعب الأول بارك ضمن الجولة 30 من الدوري السعودي.

بهذه النتيجة حافظ اتحاد جدة على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 71 نقطة بفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، و10 نقاط عن أهلي جدة الثالث.

وتتبقى 4 جولات على نهاية الموسم.

ويمكن للنمور حسم اللقب رسميا في الجولة المقبلة إذا انتصروا على الفيحاء يوم الأحد المقبل، بشرط خسارة الهلال من العروبة يوم الاثنين.

وقتها سيرتفع رصيده اتحاد جدة إلى 74 نقطة، مقابل 65 نقطة للهلال، أي أن الفارق سيصبح 9 نقاط، قبل 3 جولات.

ولكن اتحاد جدة سيتوج رسميا باللقب حتى لو خسر مبارياته الـ3 المتبقية، وفاز الهلال بمبارياته الـ3 الأخيرة عقب لقاء العروبة وتساوى عدد نقاط كلاهما عند 74 نقطة.

لماذا؟

إذ تساوى الفريقان في عدد النقاط، سينظر وقتها إلى عدد نقاط مواجهتهما المباشرة في الدوري، وهو ما يتساوى فيه الفريقين أيضا، لأن كل منهما انتصر على الآخر.

وقتها سينظر إلى المعيار الثالث وهو فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، وهو ما يصب في مصلحة النمور.

إذ انتصر اتحاد جدة على الهلال 4-1 في مباراة الدور الثاني، ردا على الخسارة 1-3 في الدور الأول.

ويعود التتويج الأخير لاتحاد جدة باللقب إلى موسم 2022-2023.

video:1