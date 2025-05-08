بوستيكجولو: تصريح فينجر؟ توتنام يقود الناس للجنون

الخميس، 08 مايو 2025 - 12:54

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو - توتنام

رد أنجي بوستيكجولو المدير الفني لـ توتنام على تصريح لـ أرسين فينجر مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن تأهل بطل الدوري الأوروبي للنسخة التالية من دوري أبطال أوروبا.

وكان فينجر المدير الفني السابق لأرسنال قد صرّح من قبل بأنه على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في السماح لبطل الدوري الأوروبي في التأهل للنسخة التالية لدوري الأبطال.

وقال بوستيكجولو خلال المؤتمر الصحفي: "في آخر 8 سنوات لم أسمع هذا من قبل، وقلت سابقا أن توتنام يقود الناس للجنون".

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وأضاف "دائما يتم وضع اسم توتنام في أي قضية ويحاولون التقليل منا".

وأكمل "تأهل بطل الدوري الأوروبي لدوري الأبطال لم يكن مشكلة سابقا، لكن أصبح مشكلة الآن؟ ما الفارق؟ لا أفهم ذلك، في العام الماضي خامس الدوري الإنجليزي لم يشارك في دوري الأبطال، وفي الموسم المقبل سيشارك ماذا يعني ذلك".

وأردف "هناك بطولة وقواعد، والقواعد تقول إن البطل يتأهل مباشرة لدوري الأبطال، هذه ليست أول مرة، لكن ذلك بسبب أنه توتنام".

وأتم "احترم أرسين فينجر بشدة، هو واحد من أساطير اللعب، لكن توتنام يجعلون الناس تشعر بالجنون، وأحب فعل ذلك ربما يشعرون بالحزن لكنه يجعلني سعيدا".

ويستضيف توتنام ضيفه بودو جليمت النرويجي في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وحققت الديوك اللندنية الفوز ذهابا بنتيجة 2-1 في النرويج وعلى مقربة من التأهل للنهائي.

ويأمل توتنام تحقيق أول لقب أوروبي له منذ ثمانينيات القرن الماضي، والأول بشكل عام منذ 2008.

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