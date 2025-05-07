تقارير: تزوير؟ أزمة جديدة تضرب الاتحاد البرازيلي

فتحت المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل تحقيقات بشأن قضية احتيال تعود لعام 2023 في الاتحاد البرازيلي.

ويُتهم إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد بالتلاعب بقواعد الانتخابات في الاتحاد البرازيلي والعودة للسلطة في ظل ظروف مشكوك في صحته.

ووفقا لتقارير الطب الشرعي فإن توقيع أنطونيو كارلوس نونيش نائب رئيس الاتحاد قد تم تزويره ليستمر رودريجيز في منصبه.

وأشارت التقارير إلى أن نائب الرئيس يفتقر "للقدرات الجسدية والعقلية" وبالتالي وقع على الوثيقة تم "دون كامل قدرته على الفهم أو تم تزويره دون موافقته".

ويتولى رودريجيز البالغ 71 عاما رئاسة الاتحاد البرازيلي منذ 2022 وتمت إعادة انتخابه لولاية جديدة في مارس 2025 بالتزكية.

ورفض الاتحاد البرازيلي ما جاء في الادعاء بالمحكمة الفيدرالية العليا وأصر على أن "الأفعال المتعلقة بالاتفاق المذكورة أعلاه نُفذت في إطار القانون وأنها كانت مشروعة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد البرازيلي على مدرب جديد لقيادة السامبا في تصفيات كأس العالم 2026 بشهر يونيو المقبل.

وكان رونالدو قد انسحب من المنافسة على مقعد رئيس الاتحاد البرازيلي في مارس الماضي.

ويعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي الاسم المرشح الأبرز لتولي تدريب منتخب البرازيل.

وفي حال تم استبعاد رودريجيز من رئاسة الاتحاد البرازيلي ستتأجل عملية تعيين المدير الفني الجديد لما بعد نهاية تصفيات كأس العالم في يونيو المقبل.

ويلتقي منتخب البرازيل مع الإكوادور وباراجواي في تصفيات كأس العالم 2026 الشهر المقبل.