تقارير: تزوير؟ أزمة جديدة تضرب الاتحاد البرازيلي

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 20:27

كتب : FilGoal

إدنالدو رودريجيز - الاتحاد البرازيلي

فتحت المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل تحقيقات بشأن قضية احتيال تعود لعام 2023 في الاتحاد البرازيلي.

ويُتهم إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد بالتلاعب بقواعد الانتخابات في الاتحاد البرازيلي والعودة للسلطة في ظل ظروف مشكوك في صحته.

ووفقا لتقارير الطب الشرعي فإن توقيع أنطونيو كارلوس نونيش نائب رئيس الاتحاد قد تم تزويره ليستمر رودريجيز في منصبه.

أخبار متعلقة:
بعد ما فعله ديباي.. الاتحاد البرازيلي يمنع وقوف اللاعبين على الكرة ونيمار يرد ريليفو: الاتحاد البرازيلي يتواصل مع أنشيلوتي لتدريب المنتخب رونالدو يعلن تراجعه عن الترشح على مقعد رئيس الاتحاد البرازيلي رونالدو يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

وأشارت التقارير إلى أن نائب الرئيس يفتقر "للقدرات الجسدية والعقلية" وبالتالي وقع على الوثيقة تم "دون كامل قدرته على الفهم أو تم تزويره دون موافقته".

ويتولى رودريجيز البالغ 71 عاما رئاسة الاتحاد البرازيلي منذ 2022 وتمت إعادة انتخابه لولاية جديدة في مارس 2025 بالتزكية.

ورفض الاتحاد البرازيلي ما جاء في الادعاء بالمحكمة الفيدرالية العليا وأصر على أن "الأفعال المتعلقة بالاتفاق المذكورة أعلاه نُفذت في إطار القانون وأنها كانت مشروعة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد البرازيلي على مدرب جديد لقيادة السامبا في تصفيات كأس العالم 2026 بشهر يونيو المقبل.

وكان رونالدو قد انسحب من المنافسة على مقعد رئيس الاتحاد البرازيلي في مارس الماضي.

ويعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي الاسم المرشح الأبرز لتولي تدريب منتخب البرازيل.

وفي حال تم استبعاد رودريجيز من رئاسة الاتحاد البرازيلي ستتأجل عملية تعيين المدير الفني الجديد لما بعد نهاية تصفيات كأس العالم في يونيو المقبل.

ويلتقي منتخب البرازيل مع الإكوادور وباراجواي في تصفيات كأس العالم 2026 الشهر المقبل.

إدنالدو رودريجيز الاتحاد البرازيلي
نرشح لكم
خبر في الجول - زيزو يتدرب منفردا في مران الرمادي الأول نهاية موسم حمدي فتحي.. الوكرة يودع كأس أمير قطر من ثمن النهائي عبد الظاهر السقا: نلعب كل مباراة على أنها نهائي.. وبنشيخة يدرس المنافسين جيدا مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) إنبي.. العارضة تنقذ أصحاب الأرض مران الزمالك - الظهور الأول لـ الرمادي.. وتدريبات تأهيلية لسداسي الفريق التشكيل - تراوري وفرج يقودان هجوم الإسماعيلي.. وزياد كمال أساسي مع إنبي الأول خارج الأرض.. مودرن ينتصر على الجونة برأسية محمد هلال خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة السادسة من المرحلة الختامية لـ الدوري المصري
أخر الأخبار
تشكيل أبطال أوروبا - ديمبيلي على دكة باريس سان جيرمان.. وميرينو يقود هجوم أرسنال 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - زيزو يتدرب منفردا في مران الرمادي الأول 35 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري السعودي - النصر (1)-(0) اتحاد جدة.. ماني يهدر الثاني 40 دقيقة | سعودي في الجول
تقارير: تزوير؟ أزمة جديدة تضرب الاتحاد البرازيلي ساعة | الدوري المصري
نهاية موسم حمدي فتحي.. الوكرة يودع كأس أمير قطر من ثمن النهائي ساعة | آسيا
التشكيل - رونالدو وماني أساسيان مع النصر.. وبنزيمة يقود هجوم اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
عبد الظاهر السقا: نلعب كل مباراة على أنها نهائي.. وبنشيخة يدرس المنافسين جيدا ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) إنبي.. العارضة تنقذ أصحاب الأرض ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك 4 خبر في الجول - اتجاه داخل الزمالك لرحيل بيسيرو.. والأسماء المرشحة لخلافته