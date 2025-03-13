رونالدو يعلن تراجعه عن الترشح على مقعد رئيس الاتحاد البرازيلي

أعلن رونالدو نازاريو أسطورة الكرة البرازيلية تراجعه عن الترشح على مقعد رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وترشح رونالدو للمنافسة على منصب رئيس الاتحاد البرازيلي في ديسمبر الماضي.

ويتولى إدنالدو رودريجيز منصب رئيس الاتحاد البرازيلي حاليا حتى 2026.

وكتب رونالدو عبر حسابه على إنستجرام:

"بعد أن أعلنت رغبتي في الترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في الانتخابات المقبلة، أسحب قرار الترشح رسميا. إذا كانت الأغلبية التي تمتلك سلطة اتخاذ القرار تدرك أن كرة القدم البرازيلية في أيدٍ أمينة، فإن رأيي لا يهم".

"وكما قلت بالفعل، فإن خطواتي الأولى ستكون في اتجاه إعطاء صوت ومساحة للأندية، فضلاً عن الاستماع إلى الاتحادات لصالح تحسين المسابقات وتطوير الرياضة في ولاياتها. إن التغيير الضروري سوف يأتي من هذا التوافق الاستراتيجي، مع قوة الرؤية المشتركة".

"ولكن في أول اتصال لي مع الـ 27 اتحادا، وجدت 23 بابًا مغلقًا. رفضت الاتحادات استقبالي في مقراتها، بحجة أنها راضية عن الإدارة الحالية وتؤيد إعادة انتخابها. لم أتمكن من عرض مشروعي ومشاركة أفكاري وسماعها كما كنت أرغب. ولم تكن هناك فرصة للحوار".

"ويمنح النظام الأساسي الاتحادات التصويت الأكثر أهمية، وبالتالي فمن الواضح أنه لا توجد وسيلة للتنافس. معظم قادة الدولة يؤيدون رئيس الاتحاد، وهذا حقهم وأنا أحترمه، بغض النظر عن قناعاتي".

"أشكر كل من أبدى اهتمامه بمبادرتي، وما زلت أعتقد أن الطريق إلى تطور كرة القدم البرازيلية هو، قبل كل شيء، الحوار والشفافية والوحدة".

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رونالدو الذي توج بكأس العالم مع السليساو مرتين، 1994 و2002 يعد أحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ البرازيل.

ويمتلك رونالدو أسهما في نادي بلد الوليد الإسباني، وباع منذ عام أسهمه في نادي كروزيرو البرازيلي.