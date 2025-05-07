تليجراف: الهلال يعرض على برونو 4 أضعاف راتبه.. وموقف مانشستر يونايتد

يتمسك الهلال السعودي بضم البرتغالي برونو فيرنانديز قائد مانشتسر يونايتد لقيادة فريقه في كأس العالم للأندية.

ويستعد الهلال لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب صحيفة تليجراف، فإن الهلال سيقدم مليون جنيه إسترليني راتبا أسبوعيا لبرونو فيرنانديز.

وأوضحت التقارير أن اللاعب البرتغالي يتقاضى 250 ألف جنيه إسترليني مع مانشستر يونايتد أسبوعيا ما يعني أربع أضعاف الراتب.

وأشارت التقارير إلى أن مانشستر يونايتد يرفض فكرة التفريط بخدمات برونو فيرنانديز ويتمسك ببقائه حتى نهاية عقده الذي يمتد ليونيو 2027 مع خيار التمديد لعام إضافي.

صحيفة الرياضية السعودية ذكرت في وقت سابق أن الهلال عرض على برونو ضمه لمدة 3 مواسم، وذلك قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية يونيو المقبل.

وأشار التقرير إلى أن إدارة نادي الهلال اجتمعت بكايتانو ماريا وميجيل روبن محامي ووكيل البرتغالي برونو فرنانديز لبحث إمكانية التعاقد معه.

وأضاف التقرير أن الهلال مستعد لتلبية كافة المطالب المالية الخاصة باللاعب، وفي حال التوصل لاتفاق نهائي مع برونو فإن إدارة الهلال ستبدأ على الفور التفاوض مع نادي مانشستر يونايتد.

برونو بدأ مسيرته الاحترافية في الدوري الإيطالي مع نادي نوفارا، قبل أن ينتقل إلى أودينيزي ثم سامبدوريا.

وبعد تألقه في الكالتشيو لفت أنظار سبورتنج لشبونة الذي ضمه في عام 2017، وهناك بزغ نجمه بشكل لافت، قبل أن يحط الرحال في يونايتد يناير 2020، في صفقة تجاوزت 60 مليون يورو.