الأولمبي لـ في الجول: أحمد سمير لن يرحل لـ الزمالك قبل دفع الشرط الجزائي

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 15:39

كتب : هاني العوضي

احمد سمير

كشف ناصر شاذلي رئيس النادي الأولمبي أن فريقه تفاجئ برحيل أحمد سمير لتدريب الزمالك.

وانضم سمير للجهاز الفني للأبيض في منصب المدرب المساعد رفقة الجهاز الفني لأيمن الرمادي. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس النادي الأولمبي لـ FilGoal.com: "فوجئنا بقرار رحيل المدير الفني أحمد سمير والفريق في موقف صعب وامامنا مباريات حاسمة من أجل الصعود".

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وأضاف "رفضت الجلوس معه للاعتذار والمدرب طالب من مدير الكرة الاستمرار ليوم الاحد وخوض لقاء الفريق المقبل وهو ما رفضناه".

وأكمل "هناك تعاقد مع النادي وهناك شرط جزائي شهرين وعليه ان يدفع الشرط الجزائي".

وأتم "محمد صلاح المدرب العام هو من سيتولى المهمة في الفترة المقبلة وندعمه بقوة".

وحصل سمير على 8 نقاط في دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين من 6 مباريات.

ليكون الجهاز الفني للزمالك بالكامل كالآتي:

أيمن الرمادي المدير الفني

أيمن عبد العزيز المدرب العام

وائل القباني مدير الكرة

أحمد سمير مدرب مساعد

حازم إمام مدرب مساعد

عماد المندوه مدرب حراس المرمى

ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال

محمد علال محلل الأداء

ويتولى الرمادي مهمة تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وكانت آخر تجربة تدريبية للرمادي في الدوري المصري مع سيراميكا كليوباترا هذا الموسم.

وكشف الزمالك عن أن رحيل بيسيرو جاء بالتراضي بين الطرفين بعد فترة قصيرة قضاها مع الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من المرحلة الختامية للدوري المصري.

أحمد سمير الزمالك الأولمبي
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