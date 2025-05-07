مانشستر سيتي يستعيد أكي

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 15:15

كتب : FilGoal

ناثان أكي

عاد الهولندي ناثان أكي لتدريبات فريقه مانشستر سيتي بعد أكثر من شهرين من الغياب.

أوائل مارس الماضي، أجرى ناثان عملية جراحية في القدم.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن المدافع الهولندي شارك في تدريبات الأربعاء مع الفريق.

أخبار متعلقة:
تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة الرياضية: مدرب فولام يوافق على تدريب الهلال جوندوجان يستهدف بدء مسيرته التدريبية كمساعد لجوارديولا إنزاجي: أتشيربي تقدم للهجوم من نفسه ليسجل هدفا حاسما ضد برشلونة

ومن غير المتوقع أن يشارك اللاعب في المباريات المتبقية من الدوري الإنجليزي.

على أن يتم تجهيزه لمباريات كأس العالم للأندية منتصف يونيو المقبل.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بكسر في القدم أجبرته على الخضوع لعملية جراحية.

وكتب أكي عبر حسابه على إنستجرام وقتها: "لقد كان هذا الموسم محبطا بالنسبة لي والآن خضعت للجراحة ناجحة في قدمي بسبب كسرا عانيت منه لمدة أشهر، الآن أتطلع بإيجابية للمستقبل".

وشارك أكي في 18 مباراة بقميص مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الحالي.

مانشستر سيتي ناثان أكي
نرشح لكم
مؤتمر أموريم: هذه أسوأ نسخة لـ مانشستر يونايتد.. وأتمنى استمرار برونو فيرنانديز تقرير: دي ليخت يقترب من الغياب أمام أتليتك بلباو تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة جوندوجان يستهدف بدء مسيرته التدريبية كمساعد لجوارديولا أُورايلي يتوج بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في أبريل رومانو: فلامنجو يتوصل لاتفاق شفهي مع جورجينيو لضمه الدوري الإنجليزي - ضربة أخرى لحظوظ نوتنجهام.. تعرف على موقع صراع دوري الأبطال رسالة وداع من صلاح لـ أرنولد بعد رحيله عن ليفربول
أخر الأخبار
بيولي لـ في الجول: الإقصاء الآسيوي كان مؤلما.. وأتحمل مسؤولية ما حدث أمام الاتحاد 9 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - مصطفى شلبي جاهز لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. وموقف شحاتة وجهاد 24 دقيقة | الدوري المصري
مجددا من أجل لقب تاريخي.. باريس سان جيرمان يتفوق على أرسنال ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ميدو: غير صحيح رفضي الرمادي بسبب أهلاويته.. وقبلنا التخطيط في الزمالك رغم الظروف الصعبة 42 دقيقة | الدوري المصري
ميدو يكشف موعد رفع إيقاف القيد عن الزمالك 57 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد الغندور حكما لمواجهة الأهلي ضد المصري ساعة | الدوري المصري
سيناريو مجنون.. اتحاد جدة يقلب الطاولة على النصر ويهرب بصدارة الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
الزمالك يكرم بيسيرو بعد إنهاء التعاقد بالتراضي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 2 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك 3 أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك 4 خبر في الجول - اتجاه داخل الزمالك لرحيل بيسيرو.. والأسماء المرشحة لخلافته