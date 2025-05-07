مانشستر سيتي يستعيد أكي

عاد الهولندي ناثان أكي لتدريبات فريقه مانشستر سيتي بعد أكثر من شهرين من الغياب.

أوائل مارس الماضي، أجرى ناثان عملية جراحية في القدم.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن المدافع الهولندي شارك في تدريبات الأربعاء مع الفريق.

ومن غير المتوقع أن يشارك اللاعب في المباريات المتبقية من الدوري الإنجليزي.

على أن يتم تجهيزه لمباريات كأس العالم للأندية منتصف يونيو المقبل.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بكسر في القدم أجبرته على الخضوع لعملية جراحية.

وكتب أكي عبر حسابه على إنستجرام وقتها: "لقد كان هذا الموسم محبطا بالنسبة لي والآن خضعت للجراحة ناجحة في قدمي بسبب كسرا عانيت منه لمدة أشهر، الآن أتطلع بإيجابية للمستقبل".

وشارك أكي في 18 مباراة بقميص مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الحالي.