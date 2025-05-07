مانشستر سيتي يستعيد أكي
الأربعاء، 07 مايو 2025 - 15:15
كتب : FilGoal
عاد الهولندي ناثان أكي لتدريبات فريقه مانشستر سيتي بعد أكثر من شهرين من الغياب.
أوائل مارس الماضي، أجرى ناثان عملية جراحية في القدم.
وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن المدافع الهولندي شارك في تدريبات الأربعاء مع الفريق.
ومن غير المتوقع أن يشارك اللاعب في المباريات المتبقية من الدوري الإنجليزي.
على أن يتم تجهيزه لمباريات كأس العالم للأندية منتصف يونيو المقبل.
وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بكسر في القدم أجبرته على الخضوع لعملية جراحية.
وكتب أكي عبر حسابه على إنستجرام وقتها: "لقد كان هذا الموسم محبطا بالنسبة لي والآن خضعت للجراحة ناجحة في قدمي بسبب كسرا عانيت منه لمدة أشهر، الآن أتطلع بإيجابية للمستقبل".
وشارك أكي في 18 مباراة بقميص مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الحالي.
نرشح لكم
مؤتمر أموريم: هذه أسوأ نسخة لـ مانشستر يونايتد.. وأتمنى استمرار برونو فيرنانديز تقرير: دي ليخت يقترب من الغياب أمام أتليتك بلباو تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة جوندوجان يستهدف بدء مسيرته التدريبية كمساعد لجوارديولا أُورايلي يتوج بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في أبريل رومانو: فلامنجو يتوصل لاتفاق شفهي مع جورجينيو لضمه الدوري الإنجليزي - ضربة أخرى لحظوظ نوتنجهام.. تعرف على موقع صراع دوري الأبطال رسالة وداع من صلاح لـ أرنولد بعد رحيله عن ليفربول