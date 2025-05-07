جوندوجان يستهدف بدء مسيرته التدريبية كمساعد لجوارديولا

الأربعاء، 07 مايو 2025 - 13:32

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

يتمنى إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي أن يبدأ مسيرته التدريبية كمساعد لمدربه بيب جوارديولا ولكن ليس الآن.

ويستمر جوندوجان في العمل مع جوارديولا كلاعب حتى صيف 2026.

وقال جوندوجان في تصريحات لجريدة بيلد: "أستمتع بكرة القدم كثيرا حاليا، سأستمر ليس فقط لعام آخر، ولكن على الأقل لعامين أو 3 أو 4 أعوام".

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وأضاف الدولي الألماني "أفكر حاليا فيما سيأتي بعد انتهاء مسيرتي الكروية".

وتابع "لا يوجد أفضل من أن تبدأ مسيرتك التدريبية كمساعد لبيب جوارديولا".

"لقد أثبتت التجارب في السنوات الأخيرة أن هذا يمكن أن يمهد الطريق لمسيرة تدريبية ناجحة".

يذكر أن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال حاليا كان مساعدا لجوارديولا قبل تولي قيادة المدفعجية.

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