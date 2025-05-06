خبر في الجول - جلسة بين الزمالك والرمادي لإتمام الاتفاق وخلافة بيسيرو

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 22:34

كتب : FilGoal

أيمن الرمادي مدرب أسوان

بات أيمن الرمادي قريبا من تولي تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

واستقر الزمالك على رحيل بيسيرو عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

وحسبما علم فإن هناك جلسة ستجمع بين إدارة الزمالك وأيمن الرمادي لإتمام الاتفاق حول تدريب الفريق خلفا لبيسيرو.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتجاه داخل إدارة الزمالك هو رحيل جوزيه بيسيرو وإسناد المهمة لمدرب مصري مؤقت لنهاية الموسم.

وضمت الأسماء المطروحة: عبد الحميد بسيوني ومؤمن سليمان وأيمن الرمادي وطارق مصطفى.

لكن البنك الأهلي رفض التخلي عن خدمات طارق مصطفى. (طالع التفاصيل)

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

أيمن الرمادي.. المدرب "الذي يسبقنا بمراحل وعلمنا الكرة من جديد"

وتوقفت سلسلة الفوز المتتالي للبنك الأهلي في المباريات الـ3 الماضية قبل التعادل مع الأبيض.

يعد هدف ناصر منسي هو الأسرع في الموسم الحالي في الدوري بعد 23 ثانية.

وتصدر منسي قائمة هدافي الدوري المصري بـ10، قبل أن يعادله أسامة فيصل.

وحقق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك التعادل للمرة السادسة منذ أن تولى تدريب الفريق.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 40 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس.

الزمالك أيمن الرمادي
نرشح لكم
خبر في الجول - القباني يدخل دائرة المرشحين لخلافة عبد الواحد السيد في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث تعادل سلبي بين زد والاتحاد يرضي الطرفين في صراع الهروب من الهبوط تعقد موقف مصر.. زامبيا تفوز على تنزانيا بهدف في كأس الأمم الإفريقية للشباب صفقة الأهلي - محمد علي بن رمضان.. متعدد المواهب و"القطعة المفقودة" في الأهلي التشكيل - زيكو وشادي حسين يقودان هجوم زد.. والمهدي سليمان يحرس مرمى الاتحاد كرة يد - قناة الأهلي: إتمام ضم علي زين للمشاركة في بطولتي السوبر وكأس الكؤوس
أخر الأخبار
خبر في الجول - القباني يدخل دائرة المرشحين لخلافة عبد الواحد السيد 34 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك 34 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 38 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة - نهائي مكرر.. الاتحاد يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الأهلي من أجل لقب الكأس 49 دقيقة | كرة سلة
ذا أثلتيك: اتفاق نهائي برحيل أنشيلوتي بعد الكلاسيكو.. والمدرب يسافر إلى البرازيل ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - جلسة بين الزمالك والرمادي لإتمام الاتفاق وخلافة بيسيرو ساعة | الكرة المصرية
تعادل سلبي بين زد والاتحاد يرضي الطرفين في صراع الهروب من الهبوط 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر رايس: أثبتنا قدرتنا على التعامل مع المواقف الصعبة.. وعلينا التحلي بالشجاعة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك 2 خبر في الجول - اتجاه داخل الزمالك لرحيل بيسيرو.. والأسماء المرشحة لخلافته 3 في الجول يكشف مدة تعاقد وقيمة انتقال بن رمضان لـ الأهلي 4 في الجول يكشف موقف 16 لاعبا في الأهلي بنهاية الموسم الجاري