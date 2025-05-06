خبر في الجول - جلسة بين الزمالك والرمادي لإتمام الاتفاق وخلافة بيسيرو

بات أيمن الرمادي قريبا من تولي تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

واستقر الزمالك على رحيل بيسيرو عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

وحسبما علم فإن هناك جلسة ستجمع بين إدارة الزمالك وأيمن الرمادي لإتمام الاتفاق حول تدريب الفريق خلفا لبيسيرو.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتجاه داخل إدارة الزمالك هو رحيل جوزيه بيسيرو وإسناد المهمة لمدرب مصري مؤقت لنهاية الموسم.

وضمت الأسماء المطروحة: عبد الحميد بسيوني ومؤمن سليمان وأيمن الرمادي وطارق مصطفى.

لكن البنك الأهلي رفض التخلي عن خدمات طارق مصطفى. (طالع التفاصيل)

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

أيمن الرمادي.. المدرب "الذي يسبقنا بمراحل وعلمنا الكرة من جديد"

وتوقفت سلسلة الفوز المتتالي للبنك الأهلي في المباريات الـ3 الماضية قبل التعادل مع الأبيض.

يعد هدف ناصر منسي هو الأسرع في الموسم الحالي في الدوري بعد 23 ثانية.

وتصدر منسي قائمة هدافي الدوري المصري بـ10، قبل أن يعادله أسامة فيصل.

وحقق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك التعادل للمرة السادسة منذ أن تولى تدريب الفريق.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 40 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس.