البنك الأهلي يكشف لـ في الجول سبب التمسك باستمرار طارق مصطفى

تمسك نادي البنك الأهلي باستمرار طارق مصطفى المدير الفني في منصبه حتى نهاية الموسم الجاري على الأقل.

يتجه الزمالك لإقالة البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق بسبب تذبذب النتائج خلال الفترة الماضية.

وكان الزمالك قد تعادل أمام البنك الأهلي بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تحديد حامل لقب الدوري.

وقال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي لـ FilGoal.com: "تواصل معي حسين لبيب رئيس نادي الزمالك من أجل التعاقد مع طارق مصطفى لخلافة بيسيرو".

وكشف نصار "لكننا متمسكون باستمراره حتى نهاية الموسم على الأقل لاستكمال مشروعنا".

وأوضح "قدمنا الكثير خلال الفترة الماضية من أجل مشروعنا ونقترب من تحقيق أهدافنا بالتأهل للكونفدرالية وننافس على لقب كأس عاصمة مصر".

واختتم أشرف نصار تصريحاته "لذلك نتمسك باستمرار طارق مصطفى لأن لدينا مواجهات صعبة مقبلة".

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الرابع.

ويلعب البنك الأهلي مباراته المقبلة أمام بيراميدز يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة.