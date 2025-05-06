مؤتمر رايس: أثبتنا قدرتنا على التعامل مع المواقف الصعبة.. وعلينا التحلي بالشجاعة
الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 22:11
كتب : FilGoal
يثق ديكلان رايس لاعب أرسنال في قدرات فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان.
ويحل أرسنال ضيفا على باريس سان جيرمان غدا الأربعاء ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال ديكلان رايس في مؤتمر صحفي: "علينا أن نتحلى بالشجاعة ونُظهر جاهزيتنا للعب على هذا المستوى. لدينا ثقة تامة بأننا قادرون على اللعب والفوز غدا".
وشدد "أثبتنا قدرتنا على التعامل مع المواقف الصعبة سابقا. مباراة باريس سان جيرمان تُمثل خطوة مصيرية أخرى لهذا الفريق".
وفاز باريس سان جيرمان على أرسنال في مباراة الذهاب بهدف دون رد.
ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة المنتصر في النصف النهائي الآخر بين إنتر وبرشلونة.
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