تقرير: مورينيو يدخل حسابات الهلال السعودي

دخل المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو ضمن حسابات نادي الهلال السعودي لتولي تدريبه.

وأعلن الهلال منذ أيام رحيل المدرب البرتغالي جورج جيسوس عن تدريبه.

وبحسب إذاعة "talk sport" الإنجليزية، فإن جوزيه مورينيو دخل ضمن قائمة المرشحين لقيادة الهلال السعودي بداية من كأس العالم للأندية.

ويتولى مورينيو تدريب نادي فنربخسة في الوقت الحالي.

وأوضحت التقارير ذاتها أن مورينيو دخل ضمن القائمة التي تضم: كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ونونو سانتو مدرب نوتينجهام فورست، وماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق، وماركو سيلفا مدرب فولام لاختيار مدرب الهلال الجديد من بينهم.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال حامل اللقب قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

خروج الهلال من دوري أبطال آسيا على يد أهلي جدة كتبت السطر الأخير في قصة جيسوس مع الزعيم السعودي.

وودع الهلال دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور النصف النهائي بعد الخسارة 3-1 أمام أهلي جدة.

يذكر أن جيسوس توج بالثلاثية المحلية خلال الموسم الماضي، إضافة إلى كأس السوبر السعودي بداية الموسم الحالي.