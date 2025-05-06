رفض استئناف ليون المكسيكي.. ومباراة فاصلة لتحديد المقعد المتبقي بـ كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 18:00

كتب : FilGoal

لقب كأس العالم للأندية 2025

رفضت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" استئناف نادي ليون المكسيكي بشأن استبعاده من كأس العالم للأندية.

وكان فيفا أعلن في وقت سابق استبعاد ليون من كأس العالم للأندية بسبب ازدواج ملكيته مع نادي باتشوكا المكسيكي أيضا، وهذا يخالف اللوائح المنظمة للبطولة.

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضية قرارها برفض الطعون المقدمة من ليون وباتشوكا ليستمر استبعاد ليون المكسيكي من البطولة.

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وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق عن إقامة مباراة فاصلة حال تأكد استبعاد كلوب ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية 2025.

ومن المتوقع أن تقام تلك المباراة الفاصلة في نهاية شهر مايو الجاري.

وقال جياني إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في تصريحات نشرتها قناة TUDN المكسيكية: "سيتم البت في قضية استبعاد ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية، سيكون لدينا حكم نهائي في غضون أسبوعين وسنحترم أي قرار".

وكان كلوب ليون يتواجد في المجموعة الرابعة مع الترجي التونسي وتشيلسي الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي.

ماذا حدث؟

بداية القصة من نادي ألاخويلينسي الكوستاريكي الذي قرر اتخاذ إجراء قانوني أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مطالبا بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وجاء بيان النادي كالتالي:

يعلن نادي ألاخويلينسي إنه قدم شكوى رسمية أمام فيفا مطالبا بحقه في المشاركة بكأس العالم المقبل للأندية، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية 2025.

الادعاء مبني على مبادئ قانونية المشاركة المحددة في لوائح البطولة والمتطلبات التي يجب على الأندية مطابقتها للمشاركة.

وبناء عليه فقد كلف النادي مكتب القانون الإسباني الشهير "سبورتيا لو" المعروف بخبرته الواسعة في القانون الرياضي وسجله في حسم القضايا أمام فيفا.

نثق في احترام قواعد البطولة وأن هذه الحالة ستصبح سابقة في الشفافية واحترام القيم الأساسية لكرة القدم التي يدعمها فيفا.

ملكية مزدوجة

يشكو النادي الكوستاريكي لأن ناديي ليون وباتشوكا المكسيكيين ينتميان لنفس المالك، وهو خيسوس مارتينيز.

ويريد النادي الكوستاريكي الفائز بالدوري المحلي 30 مرة، تطبيق القاعدة التي تحظر على الأندية التي تنتمي لنفس المالك التواجد معا في البطولة العالمية.

ألاخويلينسي هو الفريق الأعلى تصنيف في منطقة أمريكا الوسطى، ولهذا يطالب بالمشاركة بدلا من أحد الثنائي ليون وباتشوكا.

ويملك اتحاد كونكاكاف "أمريكا الشمالية والوسطى" 4 مقاعد في كأس العالم الأندية، حصل عليهم سياتل ساوندرز الأمريكي، والثلاثي المكسيكي مونتيري وليون وباتشوكا.

بينما يشارك إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي ممثلا عن البلد المضيف بعد فوزه بدرع المشجعين.

ليون المكسيك كأس العالم للأندية
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