أُورايلي يتوج بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في أبريل

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 16:59

كتب : FilGoal

مات أوريلي - مانشستر سيتي

حصد المدافع الشاب نيكو أُورايلي على جائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في شهر أبريل.

وبعد أن تم ترشيحه للجائزة للمرة الثانية على التوالي، نجح خريج أكاديمية سيتي في حصد الجائزة لأول مرة، حسبما أعلن سيتي عبر موقعه.

وتفوق نيكو أورايلي على زميليه ماتيوس نونيز وماتيو كوفاسيتش.

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وواصل أُورايلي تطوره اللافت تحت قيادة بيب جوارديولا، حيث أثبت نفسه كخيار أساسي في مركز الظهير الأيسر.

وخلال شهر أبريل، شارك اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عامًا في كل مباريات الفريق في مختلف المسابقات، وسجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي خلال الفوز 5-2 على كريستال بالاس في ملعب الاتحاد.

ولم يكتفِ بذلك، بل كرر تألقه بعدها بأسبوع عندما سجل الهدف الافتتاحي في الفوز المهم على إيفرتون بملعب جوديسون بارك بنتيجة 2-0.

واختتم أورايلي الشهر بأداء رائع آخر على أرضية ملعب ويمبلي، ليسهم في فوز سيتي 2-0 على نوتنجهام فورست في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءجوائز لاعب الشهر في مانشستر سيتي هذا الموسم على النحو التالي:

أغسطس: إيرلينج هالاند

سبتمبر: إيرلينج هالاند

أكتوبر: جون ستونز

نوفمبر: ماتيوس نونيز

ديسمبر: سافينيو

يناير: فيل فودين

فبراير: عبد القادر خوسانوف

شهر مارس: عمر مرموش

أبريل: نيكو أورايلي

نيكو أورايلي مانشستر سيتي
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