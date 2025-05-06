النصر يترقب قرار مركز التحكيم الرياضي في قضية حارس العروبة

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 15:21

كتب : FilGoal

تيفو جماهير النصر أمام الهلال

أوضحت جريدة الشرق الأوسط أن نادي النصر ينتظر تحويل ملفه الخاص بشكواه ضد حارس مرمى نادي العروبة رافع الرويلي، ومطالبته بسحب نقاط مباراتهما بالدوري السعودي إلى هيئة التحكيم.

وذلك بعد أن قام بالإجراءات الرسمية اللازمة المتعلقة باستكمال المستندات المطلوبة، حسب التقرير.

والتقى الفريقان يوم 28 فبراير الماضي ضمن الجولة الـ23 من الدوري السعودي، وشكك النصر في قانونية مشاركة الرويلي.

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ويأتي تصعيد نادي النصر إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي بعدما رفضت لجنة الانضباط الاحتجاج المقدم منه بشأن مشاركة لاعب نادي العروبة رافع الرويلي في المباراة المذكورة، على أساس أن مشاركته غير قانونية، كونه لاعباً ليس محترفاً، وينخرط في وظيفة رسمية خارج العمل الرياضي.

كما أيدت لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط بعد أن سعى النصر إلى الطعن ضد القرار الذي صدر في 29 مارس الماضي. ولم يتوقف الأمر عند احتجاج النصر، بل امتد إلى احتجاج تقدم به نادي الفيحاء ضد مشاركة حارس العروبة، لكن لجنة الانضباط أيضاً رفضت الاحتجاج لأسباب موضوعية.

ويتعين على نادي النصر انتظار تشكيل هيئة التحكيم التي ستكون ضمن مركز التحكيم الرياضي السعودي، لكنها تتمتع باستقلالية تامة وفق القواعد الإجرائية للمركز حتى يقوم النادي بسداد التكاليف الخاصة بالهيئة التي ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتشكيل أطرافها باتفاق المدعي والمدعى عليه، علماً بأنه من الممكن أن تكون أحادية بحيث يمثلها شخص واحد فقط أو ثلاثية لتضم 3 محكمين وهو المعتاد، وكل ذلك ينطلق من موافقة الأطراف.

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وتقدم النصر باحتجاجه عقب خسارته أمام العروبة 1ـ2، مستندًا إلى أن الرويلي كان يشغل وظيفة أخرى، ما يجعله مخالفا للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

غير أن لجنة الانضباط رفضت الاحتجاج في 10 مارس الماضي، وأكدت صحة مشاركة الحارس ونظامية تسجيله لاعبًا محترفًا.

وبعد تسلّم مسببات قرار الانضباط في 18 مارس، تقدمت إدارة النصر باستئناف رسمي رُفِض أيضًا من قبل لجنة الاستئناف.

وكشفت جريدة الرياضية السعودية مجموعة من الوثائق تكشف أن الرويلي بدأ عقده الاحترافي مع العروبة 1 أغسطس 2024، ويمتدُّ إلى 1 يونيو 2025، وتلقَّى النادي الشمالي موافقة لجنة الاحتراف عليه، أغسطس الماضي.

كما ذكرت عبر مطلع مارس الماضي أن اللاعب تخلَّى عن وظيفته في أحد القطاعات العسكرية بعد صعود الفريق إلى الدوري السعودي الممتاز، واختار الاحتراف مع النادي.

وخلال الموسم الجاري خاض الرويلي مباراتين مع العروبة في الدوري أمام النصر وضمك، واستقبل خلالهما هدفًا في كل مواجهة

رافع الرويلي النصر العروبة
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