الشرق الأوسط: ثنائي اتحاد جدة قد يغيب أمام النصر

تحوم الشكوك حول موقف بريدراج رايكوفيتش وستيفن بيرجوين ثنائي اتحاد جدة من المشاركة أمام النصر في القمة المرتقبة بالدوري السعودي.

ويواجه اتحاد جدة فريق النصر الأربعاء ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري السعودي على ملعب الأول بارك.

وأوضح تقرير جريدة الشرق الأوسط أن مشاركة الثنائي بيرجوين ورايكوفيتش في مواجهة النصر الأربعاء بصفة أساسية محل شك.

وأضاف التقرير أن كلاهما في جاهزية تامة، وشاركا بفاعلية كبيرة خلال التحضيرات في الفترة الماضية، على أن يتم حسم الأمر في الحصة التدريبية التي تسبق المواجهة يوم الثلاثاء.

ولفت التقرير إلى أن الهولندي بيرجوين قد يتواجد في مقاعد البدلاء في المواجهة المرتقبة في حال حصل على الموافقة الطبية والفنية.

وأبدى اللاعبان تحسناً ملحوظاً إبان فترة التحضيرات في التوقف الأخير وصلا فيه لجاهزية تامة، إذ يفضّل لوران بلان مدرب الفريق عادة عدم الاستعجال في عودة اللاعبين المصابين، خاصة اللاعبين المنقطعين عن اللعب لفترة طويلة.

وكشفت صحيفة الرياضية أن لوران بلان قرر تأجيل حسم مصير الثنائي حتى التدريب الأخير يوم الثلاثاء.

وكان الحارس الصربي قد تعرض لإصابة بتمزق في وتر الفخذ الأيمن خلال مواجهة الشباب في نصف نهائي كأس الملك يوم 1 أبريل الماضي.

بينما أصيب بيرجوين في مفصل القدم خلال مواجهة الرياض ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري يوم 13 مارس المضاي.

ويحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي بـ 68 نقطة قبل جولات من النهاية.

ويبتعد اتحاد جدة بست نقاط عن الهلال أقرب منافسيه، بينما النصر في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.