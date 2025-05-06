رافينيا: المرشحون للكرة الذهبية؟ صلاح ويامال ومبابي

رشح البرازيلي رافينيا نجم برشلونة زميله لامين يامال ومحمد صلاح هداف ليفربول وكيليان مبابي مهاجم ريال مدريد للفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم.

وقال رافينيا في حوار مع إيزابيلا باجليري عبر يوتيوب: "المرشحون للفوز بالكرة الذهبية؟ محمد صلاح ولامين يامال وكيليان مبابي".

ويتألق الثلاثي في ملاعب أوروبا هذا الموسم ومن المتوقع أن تنصب معظم الترشيحات نحوه.

وأضاف البرازيلي "قد تكون أرقام فينيسيوس جونيور أقل من الموسم الماضي، لكنه مرشح دائم بالنسبة لي".

وتابع "هناك لاعبان لا يحظيان بالتقدير الكافي وأعتقد أنهما يستحقان الترشح للجائزة على الأقل وهما بيدري ورودريجو".

وواصل رافينيا "الفوز بالكرة الذهبية؟ لا أضعه هدفًا شخصيًا. لكن إذا تم ترشيحي للفوز بها سأكون سعيدا بكل تأكيد لأنني أعرف ما مررتُ به في حياتي للوصول إلى هنا".

وأتم "بالنسبة لي، أدائي على أرض الملعب هو ما أستطيع التحكم به. أما الجوائز والتصنيفات، فلا استطيع التحكم فيها، لذا لا أضعها كأهداف".

ويقدم رافينيا أفضل مواسم مسيرته الكروية حاليا، إذ يقود برشلونة لتصدر الدوري الإسباني والتواجد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفا على إنتر في إياب نصف نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء بعد التعادل 3-3 في الذهاب.

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