شكوك حول مشاركة مدافع النصر أمام اتحاد جدة

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 11:39

كتب : FilGoal

محمد سيماكان - النصر

تحوم الشكوك حول مشاركة محمد سيماكان مدافع النصر أمام اتحاد جدة في القمة المرتقبة بالدوري السعودي.

ويصطدم النصر باتحاد جدة ضمن الجولة 30 من المسابقة يوم الأربعاء.

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن المدافع الفرنسي محمد سيماكان خضع إلى جلسة علاجية داخل عيادة النادي الطبية، لشعوره بآلام في الساق داهمته خلال تدريب الأحد.

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وأضاف التقرير أن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي سينتظر تحديثًا من الجهاز الطبي حول حالة سيماكان وما إذا كان ممكنًا إشراكه في تدريب الثلاثاء واستدعاؤه للمباراة.

ولفت التقرير إلى أن الجناح أيمن يحيى سيعوض غياب المهاجم الكولومبي جون دوران، الذي يحرمه تراكم البطاقات من المشاركة أمام النمور.

وأشار التقرير إلى أن الخط الأمامي للنصر أمام اتحاد جدة سيتكون من أيمن يحيى والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والجناح السنغالي ساديو ماني.

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، بفارق 8 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

محمد سيماكان النصر اتحاد جدة
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