الدوري الإنجليزي - ضربة أخرى لحظوظ نوتنجهام.. تعرف على موقع صراع دوري الأبطال

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 00:28

كتب : FilGoal

جاك جريليتش - برناردو سيلفا - مانشستر سيتي ضد نوتنجهام

يستمر صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي في اشتعاله، بعد تعادل نوتنجهام فورست مع كريستال بالاس 1-1 في ختام الجولة الـ 35.

ويتأهل أول 5 فرق من الدوري الإنجليزي، وفقا لحسابات أداء الفرق الإنجليزية في المسابقات الأوروبية التي تؤهلها للمركز الخامس.

ومن الممكن أن يلحق بهم السادس، بل سيتأكد وجود إنجليزي سادس إن نجح مانشستر يونايتد وتوتنام في التأهل لنهائي الدوري الأوروبي، ليتأهل الفائز منهما إلى البطولة الأكبر.

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أرسنال بحاجة لـ 6 نقاط من المباريات المقبلة لضمان التأهل دون النظر لنتائج أخرى، بينما تأهل ليفربول الذي حسم اللقب بالفعل.

ويرتبط أرسنال بمواجهة كبرى أمام باريس سان جيرمان يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما يوم الخميس يلعب تشيلسي إياب نصف نهائي دوري المؤتمر أمام ديورجاردن السويدي.

وينافس مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد كريستال بالاس يوم السبت 17 مايو، والذي سيقام بين الجولتين 36 و37.

الترتيب الحالي:

1- ليفربول: 82 نقطة (بطل الدوري)

2- أرسنال: 67 نقطة

3- مانشستر سيتي: 64 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد: 63 نقطة (+21)

5- تشيلسي: 63 نقطة (+19)

6- نوتنجهام فورست: 61 نقطة (+12) - المركز مؤهل للدوري الأوروبي

7- أستون فيلا: 60 نقطة (+6) - المركز مؤهل لدوري المؤتمر

مباريات فرق الصراع

أرسنال: ليفربول (خارج) - نيوكاسل (داخل) - ساوثامبتون (خارج)

نيوكاسل يونايتد: تشيلسي (داخل) - أرسنال (خارج) - إيفرتون (داخل)

مانشستر سيتي: ساوثامبتون (خارج) - بورنموث (داخل) - فولام (خارج)

تشيلسي: نيوكاسل (خارج) - مانشستر يونايتد (داخل) - نوتنجهام (خارج)

نوتنجهام: ليستر (داخل) - وست هام (خارج) - تشيلسي (داخل)

أستون فيلا: بورنموث (خارج) - توتنام (داخل) - مانشستر يونايتد (خارج)

نوتنجهام تشيلسي مانشستر سيتي
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