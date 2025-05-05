تشكيل البنك الأهلي - فيصل وأنور في الهجوم أمام الزمالك
الإثنين، 05 مايو 2025 - 19:07
كتب : FilGoal
أعلن طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري.
ويتواجد أسامة فيصل في قيادة هجوم البنك.
وجاء تشكيل البنك كالتالي:
حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي
خط الدفاع: خالد عبد الشافي - محمود الجزار - سعيدو سيمبوري - إسحاق يعقوب
خط الوسط: محمد فتحي - أحمد ربيع
أمامهما: ياو أنور - محمد إبراهيم - أحمد مدبولي
خط الهجوم: أسامة فيصل
ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 32 نقطة، حيث لعب مباراتين حتى الآن في المرحلة النهائية.
أما الزمالك الذي لعب 3 مباريات، فيحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة.
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