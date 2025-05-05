الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد المصري والقناة الناقلة

الإثنين، 05 مايو 2025 - 18:16

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود

يستكمل الأهلي مبارياته في الدوري المصري وذلك بعدما حقق الفوز على حرس الحدود.

وفاز الأهلي على حرس الحدود في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب بخماسية دون رد.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 46 في المركز الثاني، مستغلا خسارة بيراميدز أمام فاركو الذي توقف رصيده عند النقطة 47 في الصدارة.

أخبار متعلقة:
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف الأهلي من قيد صفقاته قبل مونديال الأندية هاني سعيد: بيراميدز يطلب تأجيل مواجهة في الدوري.. ولماذا لا يلعب الأهلي والزمالك بالمكس؟ أدار مباراة الأهلي وبيراميدز وهاجمه بيلينجهام.. فيليكس تسفاير حكما لمواجهة باريس ضد أرسنال

ويلعب الأهلي في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للدوري ضد المصري يوم الخميس المقبل.

موعد مباراة الأهلي والمصري

يلعب الأهلي ضد المصري يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتقام على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

ويعلق عليها أيمن الكاشف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بينما يأتي المصري في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

الأهلي المصري الدوري المصري
نرشح لكم
عادل بنشرقي.. الجزيري يصل لهدفه الـ43 مع الزمالك مؤتمر بيسيرو: ركلة الجزاء ليست صحيحة.. وهذا موقف مشاركة زيزو مع الزمالك طارق مصطفى: سأدرب الزمالك ومصر يوما ما.. والأبيض ليس جيدا نفسيا وبدنيا بسبب باتشيكو.. حرمان الزمالك من القيد لـ 3 فترات انتقالات خبر في الجول – إصابة محمد عبد الله واستبعاده من معسكر منتخب مصر للشباب صراع الدوري - مباريات بيراميدز والأهلي والزمالك المتبقية حتى النهاية الدوري المصري – موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك والقناة الناقلة الزمالك يفقد نقتطين في صراع الدوري بتعادل قاتل مع البنك الأهلي
أخر الأخبار
عادل بنشرقي.. الجزيري يصل لهدفه الـ43 مع الزمالك 3 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر بيسيرو: ركلة الجزاء ليست صحيحة.. وهذا موقف مشاركة زيزو مع الزمالك 4 دقيقة | الدوري المصري
طارق مصطفى: سأدرب الزمالك ومصر يوما ما.. والأبيض ليس جيدا نفسيا وبدنيا 41 دقيقة | الدوري المصري
بسبب باتشيكو.. حرمان الزمالك من القيد لـ 3 فترات انتقالات 46 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – إصابة محمد عبد الله واستبعاده من معسكر منتخب مصر للشباب 49 دقيقة | الدوري المصري
صراع الدوري - مباريات بيراميدز والأهلي والزمالك المتبقية حتى النهاية 55 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
الزمالك يفقد نقتطين في صراع الدوري بتعادل قاتل مع البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك 2 كرة طائرة - بقيادة الثلاثي المصري.. السويحلي يكتب التاريخ ويتوج بإفريقيا أمام الترجي 3 قائمة الأهلي - انضمام معلول لأول مرة في الدوري.. واستبعاد أكرم من اختيارات عماد النحاس 4 في الجول يكشف مدة تعاقد وقيمة انتقال بن رمضان لـ الأهلي