الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد المصري والقناة الناقلة

يستكمل الأهلي مبارياته في الدوري المصري وذلك بعدما حقق الفوز على حرس الحدود.

وفاز الأهلي على حرس الحدود في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب بخماسية دون رد.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 46 في المركز الثاني، مستغلا خسارة بيراميدز أمام فاركو الذي توقف رصيده عند النقطة 47 في الصدارة.

ويلعب الأهلي في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للدوري ضد المصري يوم الخميس المقبل.

موعد مباراة الأهلي والمصري

يلعب الأهلي ضد المصري يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتقام على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

ويعلق عليها أيمن الكاشف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بينما يأتي المصري في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.