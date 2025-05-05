ذا أثليتك تكشف ما دار بين مالك ليفربول وألكسندر أرنولد قبل إعلان الرحيل

كشفت شبكة ذا أثليتك كواليس الحديث الذي دار بين جون هنري مالك ليفربول وترينت ألكسندر أرنولد مدافع الفريق قبل إعلان الرحيل.

صباح الاثنين، أعلن نادي ليفربول أن ألكسندر أرنولد أبلغ النادي بنيته في الرحيل بنهاية عقده هذا الموسم.

حسب التقرير قال هنري لترينت: "لقد كنت لاعبا رائعا بهذا الفريق، ولا يسعني إلا أن أشكرك جزيل الشكر على ما قدمته لهذا النادي".

وأضاف "رحيلك أمر مخيب للآمال، لكنني أتمنى لك التوفيق في المستقبل".

رد ألكسندر أرنولد قائلا "شكرا لك على كل شيء، لقد كان من دواعي سروري العمل معك".

من حهته، وجه ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول رسالة مؤثرة لجماهير ناديه بعد الكشف رسميا عن قراره بالرحيل.

وجاءت رسالة ترينت ألكسندر أرنولد عبر حسابه الشخصي على إكس على النحو التالي:

بعد 20 عامًا في نادي ليفربول، حان الوقت لأؤكد رحيلي بنهاية الموسم.

هذا أصعب قرار اتخذته في حياتي.

أعلم أن الكثير منكم تساءل عن السبب أو شعر بالإحباط لعدم حديثي عن هذا الأمر حتى الآن، لكن نيتي كانت دائمًا أن أركز كل اهتمامي على مصلحة الفريق، وهو الحصول على اللقب رقم 20.

لطالما كان هذا النادي حياتي كلها - عالمي كله - لمدة 20 عامًا. منذ وجودي في الأكاديمية وحتى الآن، سيظل الدعم والحب الذي شعرت به من الجميع داخل النادي وخارجه معي إلى الأبد. سأظل مدينًا لكم جميعًا.

لكنني لم أجرب شيئًا آخر من قبل، وهذا القرار يتعلق بتجربة تحدٍ جديد، ودفع نفسي للأمام مهنيًا وشخصيًا.

لقد بذلت قصارى جهدي في كل يوم قضيته في هذا النادي، وأتمنى أن تشعروا بأنني رددت لكم الجميل خلال فترة وجودي هنا.

من أعماق قلبي، أشكر الجميع، كل من دربني وزملائي في الفريق، والجهاز الفني، وجماهيرنا الرائعة، على مدار العشرين عامًا الماضية.

لقد حالفني الحظ بتحقيق أحلامي هنا، ولن أضيع أبدًا اللحظات المميزة التي عشتها معكم جميعًا. حبي لهذا النادي لن ينضب أبدًا.

وكشفت تقارير عن اقتراب ألكسندر أرنولد من الانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ليفربول قد أعلن تجديد تعاقد محمد صلاح وفيرجيل فان دايك دون إعلان عن مصير ألكسندر أرنولد.

وتبلغ القيمة السوقية لظهير ليفربول الأيمن 70 مليون يورو، وهو ما سيوفره نادي ريال مدريد، ولكنه سيؤثر على راتب اللاعب الدولي الإنجليزي.

صحيفة ماركا أوضحت في وقت سابق أن راتب ألكسندر أرنولد سيصل إلى 8 ملايين يورو في الموسم، ولمدة 5 سنوات.

توفير ريال مدريد لقيمة انتقال ألكسندر أرنولد زاد من تكلفة راتب ظهير أيمن الفريق الملكي الجديد.

وتوج ترينت بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.