أموريم: التركيز على مواجهة الدوري الأوروبي أثر علينا أمام برينتفورد

يؤمن روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد أن الخسارة أمام برينتفورد جاءت بسبب تركيز الفريق على مواجهة أتليتك بلباو في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وواصل مانشستر يونايتد سلسلة مبارياته بلا فوز في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما تعرض لهزيمة جديدة أمام برينتفورد ضمن الجولة 35 من المسابقة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال أموريم في تصريحات نشرها موقع ناديه: "سبب إجراء 8 تعديلات على التشكيل الأساسي أمام برينتفورد؟ ندرك أن لدينا مسؤولية كبيرة للفوز بلقب الدوري الأوروبي. علينا إعداد الفريق لمختلف المسابقات".

وأضاف المدرب البرتغالي "التدوير يفيد اللاعبين، ونحن نستعد لأكثر من مباراة".

يونايتد وضع قدما في نهائي المسابقة بالفوز خارج أرضه 3-0 على الفريق الإسباني.

وأكمل "علينا أن نتحمل جميع الضغوط في هذه اللحظات. نحن نخسر المباريات في الدوري، لكننا ننافس على لقب الدوري الأوروبي، لذا علينا تقبل ذلك والتفكير في مباراة الخميس، فهي الأهم بالنسبة لنا".

وتابع "أعتقد أننا لسنا مستعدين حاليا للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. نعلم ذلك، لكننا بحاجة للفوز والقتال للفوز ببطولة الدوري الأوروبي لنقدم شيئًا لجماهيرنا ونتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

ولم يحقق مانشستر يونايتد أي فوز في آخر 6 مباريات له في الدوري الإنجليزي، بعدما تلقى 4 هزائم وتعادل مرتين.

وكان آخر فوز لمانشستر يونايتد على ليستر سيتي في شهر مارس الماضي.

ورفع برينتفورد رصيده إلى النقطة 52 في التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 39 في المركز الـ15.

رباعية برينتفورد سجلها كل من كيفين شادي هدفين، ويوان ويسا هدف، وهدف سجله لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد بالخطأ في مرماه.

بينما سجل ثلاثية مانشستر يونايتد كل من ماسون ماونت وأليخاندرو جارناتشو وأماد ديالو.