مدرب نيوكاسل: لن ننتظر الهدايا في صراع التأهل لدوري الأبطال

الإثنين، 05 مايو 2025 - 13:51

كتب : FilGoal

إيدي هاو - مدرب نيوكاسل

أوضح إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد أن فريقه سيحاول الاعتماد على نفسه في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، باحتلال أحد المراكز الـ5 الأولى بالدوري الإنجليزي.

ويحتل نيوكاسل المركز الرابع حاليا بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثالث، وبفارق الأهداف عن تشيلي الخامس.

وقال هاو في تصريحات للصحفيين: "من الطبيعي أن أفكر في مركزنا بجدول الترتيب، وأن تتمنى أي نتيجة تخدم مصلحة الفريق".

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وأضاف "يجب أن أوجه طاقتي نحو فريقي وليس نحو متابعة الفرق المنافسة وانتظار الهدايا من المنافسين".

وتابع "إذا لم نفز بمبارياتنا المتبقية فلن نتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل بكل بساطة".

وأتم "أتمنى أن تتحول النقطة التي حققناها بالتعادل مع برايتون إلى نقطة ثمينة في نهاية الموسم".

ويستمر صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي في اشتعاله، بعد خسارة أرسنال أمام بورنموث وفوز تشيلسي على ليفربول وتعادل نيوكاسل مع برايتون.

ويتأهل أول 5 فرق من الدوري الإنجليزي، وفقا لحسابات أداء الفرق الإنجليزية في المسابقات الأوروبية التي تؤهلها للمركز الخامس.

ومن الممكن أن يلحق بهم السادس، بل سيتأكد وجود إنجليزي سادس إن نجح مانشستر يونايتد وتوتنام في التأهل لنهائي الدوري الأوروبي، ليتأهل الفائز منهما إلى البطولة الأكبر.

أرسنال بحاجة لـ 6 نقاط من المباريات المقبلة لضمان التأهل دون النظر لنتائج أخرى، بينما تأهل ليفربول الذي حسم اللقب بالفعل.

ويرتبط أرسنال بمواجهة كبرى أمام باريس سان جيرمان يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما يوم الخميس يلعب تشيلسي إياب نصف نهائي دوري المؤتمر أمام ديورجاردن السويدي.

وينافس مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد كريستال بالاس يوم السبت 17 مايو، والذي سيقام بين الجولتين 36 و37.

الترتيب الحالي:

1- ليفربول: 82 نقطة (بطل الدوري)

2- أرسنال: 67 نقطة

3- مانشستر سيتي: 64 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد: 63 نقطة (+21)

5- تشيلسي: 63 نقطة (+19)

6- نوتنجهام فورست: 60 نقطة (+12) (له مباراة يوم الإثنين) - المركز مؤهل للدوري الأوروبي

7- أستون فيلا: 60 نقطة (+6) - المركز مؤهل لدوري المؤتمر

مباريات فرق الصراع

أرسنال: ليفربول (خارج) - نيوكاسل (داخل) - ساوثامبتون (خارج)

نيوكاسل يونايتد: تشيلسي (داخل) - أرسنال (خارج) - إيفرتون (داخل)

مانشستر سيتي: ساوثامبتون (خارج) - بورنموث (داخل) - فولام (خارج)

تشيلسي: نيوكاسل (خارج) - مانشستر يونايتد (داخل) - نوتنجهام (خارج)

نوتنجهام: كريستال بالاس (خارج) - ليستر (داخل) - وست هام (خارج) - تشيلسي (داخل)

أستون فيلا: بورنموث (خارج) - توتنام (داخل) - مانشستر يونايتد (خارج)

إيدي هاو نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي
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