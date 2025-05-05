منافس الأهلي - بوسكيتس: لسنا على مستوى المنافسة في كأس العالم للأندية

الإثنين، 05 مايو 2025 - 12:59

كتب : FilGoal

بوسكيتس - ميسي - إنتر ميامي

يرى سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط إنتر ميامي أن فريقه ليس على مستوى المنافسة على لقب كأس العالم للأندية.

ويفتتح إنتر ميامي البطولة بمواجهة الأهلي منتصف الشهر المقبل في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة بشكلها الجديد.

وقال بوسكيتس في تصريحات لشبكة DAZN: "لسنا على مستوى المنافسة في كأس العالم للأندية، لكننا سنحاول عبور مرحلة المجموعات".

وأضاف لاعب برشلونة السابق "سنحاول التعامل مع كل مباراة على حدة، وتجنب الضغط".

وفشل إنتر ميامي في التأهل إلى نهائي كأس بطولة الكونكاكاف بعد خسارته مباراتي الذهاب والإياب في نصف النهائي أمام فانكوفر وايتكابس.

ويتنافس 32 ناديا بمشاركة الأهلي خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي - أتليتكو مدريد الإسباني - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي

المجموعة الرابعة: فلامينجو البرازيلي - الترجي التونسي - تشيلسي الإنجليزي - كلوب ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني - أوراوا ريدز الياباني - مونتيري المكسيكي - إنتر الإيطالي

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي - بروسيا دورتموند الألماني - أولسان هيونداي الكوري - ماميلودي صنداونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - الوداد المغربي - العين الإماراتي - يوفنتوس الإيطالي

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني - الهلال السعودي - باتشوكا المكسيكي - سالزبورج النمساوي

إنتر ميامي الأهلي كأس العالم للأندية
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